Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу

Главное мировое событие минувших выходных – это президентские и парламентские выборы в Турции. Точнее, это была грандиозная спецоперация по повышению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ранге сразу до султана Османской империи. Он, кстати, не раз публично говорил, что надо бы ее восстановить.

Главным компонентом этого дела было обеспечение президенту Эрдогану комфортной победы и переизбрания в первом же туре.

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Для этого власти применили довольно интересую схему. Всем главным СМИ страны разослали указание: сразу после выборов, еще когда голоса не будут подсчитаны, написать, что Эрдоган собрал 52%. Поскольку экзит-поллы в Турции запрещены, а других результатов не будет, все поверят в эти проценты и пойдут побегут поздравлять Реджепа с победой. Даже если реальные финальные итоги будут другими, это уже ни на что не повлияет.



Президентские выборы в Турции 2018

Во-первых, их можно как-то подделать, а во-вторых, никто уже особо и не будет возмущаться, так как в победу султана все уже успели поверить. Вуаля – результат готов! Неважно даже будет, как на самом деле голосовал народ.

Интересно, что об этой схеме турецкая оппозиция рассказала еще до выборов. Кандидатка Мераль Акшенер даже сообщила, какие результаты поручено написать разным СМИ! Но власти просто проигнорировали это разоблачение. Его как будто и не было.

А было вот что. В Турции действует очень толковая система подсчета голосов, которая обычно позволяет узнать итоги выборов на участке сразу после его закрытия (в технические детали я вдаваться не буду, но система и правда толковая). Так вот: поскольку экзит-поллы запрещены, разные СМИ отправляют своих людей на разные участки. И эти корреспонденты считают голоса вместе со всеми прочими. Таким образом получается неофициальный подсчет голосов. Вместе с журналистами гослоса считает и местный ЦИК. Скорость его работы примерно такая же – считают все-таки одно и то же. Ну и результаты они выдают почти одновременно.

Обычно это так. Но на этот раз шустрый и скоростной ЦИК вдруг стал ужасно тормозить. Официальных итогов не было много часов. Зато были итоги, которое выдавало официальное турецкое новостное агентство "Анадолу". Они шли на весь мир. И многие решили, что они и есть официальные. Я и сам сначала так думал, только потом разобрался. Но нет!

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Еще раз, смотрите: официальное (большими буквами) агентство выпускает на весь мир неофициальные (малюсенькими буквами) итоги голосования. А поскольку агентство это – под полным контролем Эрдогана, то с первых минут оно объявило на весь мир его победу. Многие даже побежали поздравлять его. Первыми были азербайджанский и венгерский диктаторы – Ильхам Алиев и Виктор Орбан.



Реджеп Эрдоган

Турецкий ЦИК пытался вмешаться: "Ребята, мы только начали считать, вы чего?!" Но всем уже было наплевать. Результаты, которые по приказу Эрдогана нарисовали подконтрольные журналисты, были уже просто везде!

Надо сказать, что вместе с "Анадолу" подсчет голосов вели и другие СМИ. У них итог голосования совсем другой. Там Эрдоган набирает всего 48%. Должен состояться второй тур! Эту информацию видел, наверное, только я и еще несколько зануд, которые хотят, чтобы все было по-честному.

При этом ЦИК через несколько часов подсчета просто замолчал. Лидеры оппозиции тоже куда-то пропали. Сам Эрдоган назначил, потом отменил, потом снова назначил и провел победный митинг со своими сторонниками.

Уже под утро СМИ опубликовали короткое сообщение главы местного ЦИКа. Он сказал, что Эрдоган победил. Результат – те самые 52%, о которых конкуренты Султана сообщали еще до выборов.

Сейчас многое зависит от того, признает ли итоги голосования оппозиция и весь мир. Ведь у них тупо украли победу! Если оппозиция смирится с навязанным ей поражением, то Турцию ждет тысяча лет тирании и тьмы. Возрождение абсолютной монархии, войны и разруха. Но если люди сумеют показать свой характер и объяснить власти, что воровать итоги выборов – нехорошо, то все еще может поменяться в лучшую сторону. По какому пути пойдет Турция, мы узнаем в ближайшие несколько дней.

Конец Шенгена

Отсутствие границ между европейскими странами и будущее шенгенской зоны окажутся под угрозой, если в ближайшее время страны Евросоюза не придумают, что делать с потоком беженцев. Об этом совершенно откровенно предупредил партнеров по ЕС Джузеппе Конте – премьер-министр Италии. Это произошло во время неформального саммита лидеров нескольких стран Евросоюза в Брюсселе, который состоялся в минувшие выходные.



Беженцы в Европе

Слова Конте подтвердил дипломатический источник газеты "Гардиан": "Если мы не найдем реального решения проблемы, то Шенген точно умрет". При этом он добавил, что саммит в Брюсселе – не идеальный способ преодолеть разногласия.

Дело в том, что эту встречу проигнорировали 16 стран из 28 ЕС, например, Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Они считают, что беженцы – это вообще не их проблема, они никого к себе пускать не собираются.

Глава Европейского Совета Дональд Туск отказался участвовать в работе саммита, сказав, что он делит страны ЕС на правильные и неправильные. Проще говоря, этот саммит вбивает клин между разными европейскими госдурствами. Теми самыми государствами, которые мечтают о поиске утерянного согласия.

Наверное, всем интересно, сумели ли они до чего-то договориться? Отвечаю: нет, не сумели. Выход они так и не нашли. Италия на саммите представила документ по противодействию нелегальной миграции из 10 пунктов.

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Суть такая. Всех нелегалов, уже сидящих в ЕС, отправить домой. Потом создать на севере Африки центры приема заявок от беженцев. Там тщательно отбирать тех немногих, кто действительно заслуживает приема на жительство в ЕС. Всем остальным отказывать. Тех, кто все-таки прорвется в Евросоюз, распределять по всем 28 странам, не оставляя их всех в Италии.

Ответом других стран на этот план было дружное "НЕТ!". Президент Франции Эммануэль Макрон, например, сказал, что такая программа полностью противоречит европейским ценностям и всему тому, что олицетворяет Европа. В общем, итальянский план прокатили.



Эммануэль Макрон

Но хорошей альтернативы ему не придумали. Зато близится плохая. МВД Германии обещает в ближайшие пару месяцев закрыть границы страны для новых беженцев. Это повлечет за собой эффект домино – остальные европейские страны тоже начнут закрывать свои кордоны.

В результате уже к середине осени по всей Европе вернутся на свои места пограничники, столбы, проверки документов и прочее. Шенгенское соглашение сдохнет, а с ним (весьма вероятно) и безвизовый режим для иностранцев. Почему к середине осени? Потому что в октябре в Германии пройдут важные местные выборы. Глава МВД этой страны собирается на них победить именно благодаря закрытию границ.

Шенген таким образом уже при смерти. Но и это еще не все. Глава МВД Италии Маттео Сальвини объявил, что без решения миграционного вопроса весь Евросоюз проживет не более года-двух. Это еще серьезнее и страшнее.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях предупредил о возможности распада НАТО из-за разногласий между США и другими странами. Девять стран ЕС после этого заявления объявили о намерении создать свой военный блок и, по сути, объединенную армию.

Но интереснее всех в Копенгагене выступил бывший вице-президент США Джо Байден. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами прошлого века, когда в Европе к власти пришли крайние националисты, популисты и коммунисты, начавшие мировую войну. Когда о чем-то таком говорит неисправимый оптимист Байден, дело уже очень серьезное.