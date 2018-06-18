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Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз

Безумный мир 382 Читать новость на русском

"Я больше не могу работать с этой женщиной", – именно так описал свое отношение к канцеру Германии Ангеле Меркель ее подчиненный – министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники написало авторитетное немецкое издание DIe Welt.

Как я рассказывал в прошлой передаче, все более напряженные отношения между канцлером и главой МВД грозят развалом немецкого правительства.

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Правительства, которое в страшных муках появилось на свет лишь менее ста дней назад, и вот сейчас стоит на миллиметр от гибели.

У Зеехофера – главы баварской партии ХСС – на носу выборы в местный, баварский парламент. Жители этого региона уже светятся от ярости из-за постоянного потока беженцев из других стран. Они готовы проголосовать за черта с рогами, если тот прекратит миграцию.

И такой черт есть – это ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АфД по-немецки). По сути, это партия наследует неонацистам. В ее программе разговор с мигрантами короткий: депортация. Никакой интеграции или реабилитации. Только "кругом и шагом марш" – в Африку (ну или Азию).


Ультраправая партия "Альтернатива для Германии"

Большинство баварцев такая программа устраивает, но им бы хотелось голосовать за более приличную партию, чем АфД. Собственно, эту нишу и хочет занять Зеехофер со своим ХСС. Быть приличным, мейнстримным, но в то же время – занимать жесткую антимигрантскую позицию. А поскольку Зеехофер в правительстве – министр МВД, то позицию свою ему надо доказывать делами. Иначе АфД живо его сожрет. В электоральном смысле, конечно.

Но Меркель не дает воплотить в жизнь его план, и разворачивать мигрантов-нелегалов еще на границе. По ее мнению, этих людей надо принимать в Германии и там уже разбираться – заслуживают они права на убежище или нет.

Меркель тоже можно понять. Если Германия установит жетский контроль на своих границах, то же самое следом за ней сделают и другие. Это очень плохо согласуется с идеей общей, открытой Европы без границ. В общем, это означало бы конец Шенгенского соглашения. Ведь его главная цель – убрать границы внутри ЕС.

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Вторая проблема: если все страны ЕС начнут выгонять мигрантов туда, откуда они пришли, то в конце концов почти все они скопятся в Греции и Италии. Там начнется протосто кромешный ад. Ни о какой европейской солидарности или общих ценностях говорить не придется. Если каждая из стран Европейского Союза обнесет свои границы забором с колючей проволокой, будет проверять документы у всех въезжающих и выезжающих, окопается и ощетинится пограничными столбами, то ничего хорошего не выйдет.

Финалом такой политики сможет стать развал Европейского Союза. Для Меркель же сохранение и развитие ЕС – это дело всей ее жизни. Она не может так просто позволить ему развалиться. Именно поэтому сейчас канцлер пытается найти какой-то способ борьбы с нелегальной миграцией, который не был бы связан с заборами и пограничниками.

Проблема, однако, в том, что за всю историю человечества был придуман лишь один способ ограничить миграцию – не пускать мигрантов. А это невозможно без заборов и пограничников, которых так не любит Ангела Меркель.

Немецкий канцлер Ангела Меркель
Немецкий канцлер Ангела Меркель

Сейчас немецкому канцлеру не позавидуешь. С одной стороны, она может поругаться с Зеехофером и отвернуть его план ради сохранения ЕС. В этом случае он выйдет из правительства, коалиция рухнет, в Германии пройдут досрочные выборы. По их итогам Меркель, скорее всего, потеряет власть. Зато вот ультраправая и антиевропейская партия АфД запросто может стать намного более сильной. Новое правительство Германии совершенно точно будет намного более правым, чем нынешнее.

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С другой стороны, Меркель может может исполнить требование Зеехофера и ввести в Германии жестокий пограничный контроль. В этом случае она поставит под удар весь проект Евросоюза. По сути, она вытащит из конструкции ЕС ее краеугольный камень. Оба варианта – хуже. Но выбирать придется. По какому пути решит пойти железная бундесканцлерин, мы узнаем уже через две недели: именно столько времени Зеехофер дал ей на раздумья.

Трамп против всех

За океаном (Атлантическим) дела тоже идут не очень. Там в последние недели прямо лютует Дональд Трамп. На недавнем саммите Большой Семерки его прямо как подменили: по какой-то причине он стал откровенно презирать демократию и своих союзников по этому клубу. При этом он же одновременно воспылал любовью к диктаторам и душителям свободы. Еще до саммита и в ходе его проведения он несколько раз сказал, что в Семерку надо вернуть Россию и сделать формат "Восьмерки".

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

По данным двух дипломатических источников издания Buzzfeeed Трамп сказал, что "Крым принадлежит России, так как там все говорят по-русски". Все уже пошутили, что США в этом случае должны принадлежать Англии, так как там все говорят по-английски, но интереснее тут другое.

Действительно ли Трамп сказал что-то подобное? Многие люди Баззфиду не верят, считая его "желтой прессой". Я вот, знаете ли, не верю политикам, которые, по моим наблюдениям, очень часто врут. А некоторые врут почти всегда. Трамп в это число входит. Так вот. Я думаю, что он что-то такое действительно сказал. Смотрите: у Трампа есть любовь к Владимру Путину – он его все время хвалит и даже в большую Семерку вернуть хочет.

Второе: Трамп не очень-то силен в политической географии. В сентябре прошлого года он, например, придумал целую афринканскую страну, которую он назвал Намбия! Люди до сих пор гадают – он говорил о Намибии или Гамбии?

Третье: Трамп обожает троллить всех вокруг. Особенно – лидеров других стран, не разделяющих его взглядов практически на все. Он мог что-то перепутать или отпустить шутку о Крыме, чтобы задеть коллег. Тем более, что по информации The Wall Street Journal, президент США наговорил им на саммите в Канаде кучу всяких гадостей. Председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей" экономики, за крупные штрафы против американских компаний, не соблюдавших европейские законы.

Президент Франции Эммануель Макрон
Президент Франции Эммануель Макрон

Президенту Франции Эммануэлю Макрону Трамп объявил, что все террористы мира живут и работают в Париже, чем очень обидел француза.

Тихий и спокойный пермьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже получил свою порцию критики от Трампа. Когда он заявил, что в Японии нет проблем с мигрантами, американсикий лидер пообещал прислать ему 25 миллионов мексиканцев. "И ты очень скоро перестанешь быть премьер-министром", - пообещал Трамп.

Ну и последнее доказательство того, что президент США совершенно не следит за своим языком. Во время интервью телеканалу Fox он начал нахваливать уже не Путина, а северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Это надо процитировать: "Он возглавляет свою страну. Он является сильным лидером. Он говорит, и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое".

В США после этих слов поднялся страшный шум. Трампа обвинили в том, что он мечтает построить в своей стране северокорейскую диктатуру. Честно говоря, я думаю, что такие мысли у него и правда есть. Другой вопрос, что институты не позволят этого сделать.

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Хотя, кто знает? Если на парламентских выборах в ноябре победит Республиканская партия, то Трамп может попытаться усилить свою власть и свои полномочия. По крайней мере, сейчас его никто в этом не останавливает.

Автор: Іван Яковина
Теги: Новини політики Відеоблоги Євросоюз Дональд Трамп Безумный мир Ангела Меркель Еммануель Макрон
Джерело: 24 канал
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Новини за 18 червня
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