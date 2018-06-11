Как Дональд Трамп ломает Запад

Чем дольше я наблюдаю за творческим путем президента США Дональда Трампа, тем больше я уверен в его тесных связях с Россией. В последнее время он делает все возможное и даже невозможное, чтобы реализовать стратегические цели Владимира Путина на международной арене.

Есть, правда, и другая вероятность: Трамп настолько обезумел, что уничтожает старые трансатлантические альянсы просто так – из чистой любви к разрушению.

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Речь идет о последнем саммите "Большой Семерки", который состоялся в минувшие выходные в канадском Квебеке. Началось это еще до начала важнейшего международного форума. Дональд Трамп объявил, что Владимира Путина надо вернуть в клуб, сделав его "Большой Восьмеркой", поскольку, как он выразился, "нам надо править миром", а с Россией это делать проще, чем без нее.

Такое заявление – это чистое выражение давней мечты Владимира Путина, который хочет, чтобы его признали равным западным лидерам и позвали в их песочнцу "правителей мира". Тут – самый могущественный человек на свете идет против своих, чтобы эта мечта стала реальностью. Что может быть круче? А против своих Трамп дейсвительно пошел. Еще до саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хотела добиться от его участников общего осуждения РФ за химическую атаку в Солсбери. Там, напомню, был отравлен бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Своим заявлением Трамп дал понять, что никакого осуждения быть не может. Более того, он объявил, что отказывается проводить встречу с Мэй один на один, поскольку устал от ее "тона злой школьной училки". Многие люди своим ушам не поверили, услышав от президента США такое высказывание. Но нет, это действительно его слова. Французский президент Эммануэль Макрон предпуредил, что если Трамп будет продолжать в том же духе, то США окажутся в изоляции, а остальные шесть стран "Семерки" будут договариваться без США.



Более того, он привез в Канаду новости о том, что будет вводить новые заградительные пошлины против товаров из Японии, Канады, Великобритании, Евросоюза – то есть всех тех, кто сидел с ним за одним столом. Остальные лидеры пришли в состояние, близкое к панике. Никогда еще ни один лидер "Семерки" настолько откровенно не плевал в суп всем остальным. Трамп же лишь укреплял свой довольно хамский имидж: опаздывал на совместные встречи, продолжал настаивать на включении РФ в этот клуб и грозил окружающим все новыми проблемами в экономике, если они ему не подчинятся.

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Суть его претензий примерно такова: крупнейшие демократии мира привыкли к тому, что США платят по их счетам, обеспечивают им безопасность, покупают их продукцию и поддерживают в сложные моменты. Отныне, пояснил президент, его страна не будет "свиньей-копилкой" для других. За все придется платить.С одной стороны, он прав: платить и правда надо. С другой, если ты хочешь быть самой главной страной мира, страной, которая задает смыслы и тренды всему человечеству, то за это дейсвительно приходится платить.

Надо помогать Африке, защищать Японию и Европу, заниматься неприбыльной фундаментальной наукой и так далее. Это - плата за статус сверхдержавы. Не хочешь этого делать? Пожалуйста! Твое место с радостью займет Китай, который готов платить за глобальный статус.

Все присутствовавшие лидеры во главе с Ангелой Меркель пытались втолковать Трампу эту несложную истину. Но он, как бизнесмен, все привык измелять деньгами и только деньгами. Поэтому от своих экномических претензий к партнерам он отказываться не собирается!



Весь мир обошла драматическая фотография того, как именно это происходтило. Я думаю, это фото соберет немало престижных международных призов. Тут интересно, что в вопросе торговых пошлин и возвращения России Трампа поддержал только Джузеппе Конти – новоипеченный премьер-министр Италии. Это популист и антиевропейский националист. Подробнее о его взглядах и планах его правительства я рассказывал в нескольких предыдущих передачах. Трамп же, проведя пару дней в обществе людей, которые, без сомнения, показались ему жадными и сварливыми, досрочно укатил в Сингапур – на встречу с Ким Чен Ыном.



Джузеппе Конти



Когда он залезал в самолет, канадский премьер-министр Джастин Брюдо дал пресс-конференцию, на которой заявил, что будет отстаивать интересы канадских же предприятий и введет против США ответные пошлины. "Мы не позволим бычить тут на нас", – сказал Трюдо. Трамп тут же написал в твиттере, что Трюдо - последняя сволочь, лгун и слабый лидер, который при встрече говорит одно, а за глаза - другое. Советник Трампа по торговле Питер Наварро объявил, что для Трюдо уже разогревают "специальное место в аду" за его критику.



Советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу вообще начал говорить словами Владимира Путина. Он сказал, что Трюдо ударил США ножом в спину и оказался самым настоящим предателем. В результате США впервые в истории не стали подписывать заключительное коммюнике саммита "Большой Семерки" и разругались со всем демократическим миром. Как и пророчил Макрон, Вашингтон оказался в изоляции.



Ларри Кудлоу



Как справедливо заметил бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, Трамп прекрасно ладит с самыми жуткими диктаторами мира. В его другзьях сейчас россиянин Путин, северокореец Ким Чен Ын, на встречу с которым он отправился, саудовский кронпринц Мухаммед бен Султан, турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган, итальянский популистк Джузеппе Конте, список можно продолжать.



Берни Сандерс

Это очень опасная тенденция: Трамп ссорит Америку со свободным миром и все теснее сотруничает с самыми отвратительными режимами на Земле. При этом его почти полностью поддерживает Республиканская партия - его рейтинг среди однопартийцев более 80 процентов! Это, в общем, рекорд.



Один из немногих, кто против – хорошо нам известный сенатор Джон Маккейн. Он написал твит, в котором от имени США извинился перед союзниками своей страны за своего же дурака-президента. Но Джон Маккейн – уже очень стар, он умирает от рака мозга. Новое лицо Респбуликанской партии – это авторитарный, глупый Трамп, который терпеть не может западных союзников, но лоббирует интересы Владимра Путина и других диктаторов.