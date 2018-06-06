Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить

Собственно, недавнюю инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко провели, в общем, ради получения этого списка. По крайней мере, Юрий Луценко говорил, что мистификация понадобилась для спасения жизней фигурантов.

Первым делом сегодня хочу поделиться немного безумной новостью про самого себя! По данным издания "Страна", я попал в список из 47 жителей Украины, которых, вроде как, хочет убить российская власть.

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Честно вам скажу, это довольно странное чувство, когда видишь свое имя в списке на расстрел. Очень бодрит, знаете ли! Поначалу начинаешь даже двигаться быстрее, по сторонам озираться и всякое такое.

Насколько серьезный этот список, я пока не знаю, поэтому на всякий случай в депрессию не впадаю и стараюсь относиться к своему там появлению с юмором. Может быть, это вообще фальшивка. Вот всяком случае, на беседу в СБУ меня не вызывали и охрану не предлагали.

Да и выглядит он очень кустарно и даже нелепо. Мне всегда казалось, что "расстрельный список" должен быть на обожженном по краям пергаменте, с тяжелой сургучной печатью и засохшими каплями крови. Ну, что-то типа этого. А этот выглядит как список очень дальних родственников, которых можно позвать на свадьбу. (А можно и не звать).



"Расстрельный список" 47 жителей Украини, которых хочет убить российская власть

У одних фигурантов только имена и фамилии указаны, у других – еще и отчества, у третьих – дата рождения, у четвертых – адрес страницы в Facebook или ВКонтакте и лишь у немногих – адреса. (В некоторых случаях – старые). Интересно, кстати, что Аркадия Бабченко там нет. Хотя нам сейчас говорят, что он был первым номером на устранение.

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Учитывая все это, сложно сейчас сказать, настоящим ли является этот список, кто, когда и с какими целями его составлял. У меня ответа нет. Официально провозглашенная смерть и невероятное воскрешение Бабченко дают повод сомневаться вообще во всем. Я на всякий случай не верю никому и ничему.

Ну вот смотрите: совершенно секретный список каким-то волшебным образом утек из СБУ. Причем притек он в издание, которое многие часто обвиняют в пророссийской позиции. Мне это кажется очень странным.

В общем, безумие в этом сюжете продолжается; конца и края ему не видно. Так вышло, что и я сейчас оказался внутри этой истории – в роли человека, которого, вроде как, хотят убить. Думаю, это довольно важная роль! Но, скажу честно, понимания происходящего у меня не прибавилось. Даже наоборот.

Поэтому я, как и все вокруг, буду наблюдать, как дальше станет развиваться вся эта детективная история. И очень хотелось бы надеяться, что все обойдется без жертв. У меня в этом смысле по-настоящему шкурный интерес!

Трагедия путинских бояр

Впрочем, мои неприятности – это сущие пустяки в сравнении с бедами, которые обрушились на российских олигархов, чиновников, депутатов и генералов с полковниками.

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В эти дни в Европе началось массовое уничтожение их мечтаний, планов и жизненных стратегий. Причем, в рамках этой операции их отлучают не только от Запада, от возможности путешествовать там, жить, учить детей и лечить родителей. Их отлучают от собственных денег, годами наворованных непосильным трудом. Это уже ни фига не шутки – совсем серьезное дело!



Российский олигарх Олег Дерипаска

Я как-то раз уже тут пел вам печальную песнь о крушении некогда могучей империи алюминиевого короля Олега Дерипаски. Его компания "Русал" из-за американских санкций лишилась доступа к банковской сфере, к кредитам, к возможности оплаты счетов и получения денег за свою продукцию.

В общем, она стала жалкой тенью самой себя. Можно сказать, призраком. Она даже не может получить девиденды от своей доли в других компаниях. От нее все шарахаются, как от прокаженной. А сам Дерипаска, полностью отлученный от Запада, даже и не знаю, чем сейчас занят. Может быть, в монастырь ушел...

Еще одна невеселая история из этой же оперы – это последние события в судьбе Виктора Вексельберга – уроженца города Дрогобыч, кстати! Это один из самых богатых россиян. Его состояние оценивается в 13,6 миллиарда долларов. Точнее, оценивалось – до недавних пор. Сейчас из-за американских санкций оно может сильно усохнуть.

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Швейцарские банки, видимо, сговорившись, арестовали на его личных счетах около миллиарда долларов. Просто из опасений попасть под американские санкции. Вексельберг собирается с ними судиться, но пока его миллиардиком распоряжается кто-то другой. Вкладывает его куда-то, получает с него проценты и так далее. Представляете, как можно нажиться, получив беспроцентный кредит в миллиард долларов?



Российский миллиардер Віктор Вексельберг

В мире капитала все очень жестко: как только появляется возможность заграбастать чей-то миллиард, ею тут же пользуются все, кто оказался рядом. Дерипаске и Весельбергу в этом смысле очень не повезло. С американцами ругается и воююет Путин, но вот миллиарды Запад у них забирает, а не у него! Они оплачивают его забавы в Крыму, Донбассе и Сирии.

Но и это еще не все! Кипрские банки, как по команде, объявили о том, что закроют счета всех офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Кроме того, стали закрывать счета тех россиян, кто оказался под американскими санкциями. Деньги, киприоты, наверное, заберут себе!

Надо ли напоминать, что практически все российские жулики и воры открывают на Кипре счета для своих офшоров. Это просто было очень удобно. И вот – все их денежки сейчас могут превратиться в пепел!

В Лондоне несколько сотен россиян оказались фигурантами расследований о происхождении капиталов, вложенных в британскую экономику. Если какой-нибудь генерал ФСБ не сумеет доказать, что свои 20 миллионов долларов он честно заработал, то деньги арестуют, конфискуют, а его выкинут домой – к родным березам.

Таким образом, сейчас Запад проводит принудительную репатриацию разгулявшихся по миру российских олигархов. Им так поясняют, что пока в самой России остается тоталитарный режим, никто их не будет считать частью мировой элиты.

Они для Запада – кто-то типа колумбийских наркобаронов или африканских полевых командиров. Те тоже внутри страны убивают, пытают и грабят, вывозят потом деньги на Запад, где хотят легализоваться. А им там говорят: нет, ребята. Так у нас дела не делаются. Сначала демократия и свобода в ваших странах, а потом уже легализация.

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Проще говоря, чтобы Дерипаска, Вексельберг, Абрамович и олигархи калибром поменьше могли спокойно жить на Западе, они должны поменять режим в России. Как только она перестанет угрожать всему миру, тогда и эти люди будут легализованы. Им разрешат приезжать в Лондон и Майами и тратить там свои деньги.

Таким образом, Запад уже совершенно ясно поставил перед путинскими боярами выбор: либо у них все отбирают и в Европу не пускают, либо они как-то избавляются от Путина. После этого им деньги вернут, и из приличного общества грязными тряпками гнать не будут.

Теперь вот боярам остается чесать свои бороды и думать: хотят ли они всю жизнь провести в России, где в любой момент их могут отправить в тюрьму, а все добро – отобрать? И если не хотят, то им придется устроить заговор и действовать.