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Рахунки російського мільярдера Вексельберга заблокували у швейцарських банках

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Російський мільярдер Віктор Вексельберг
Російський мільярдер Віктор Вексельберг / G20russia.ru

Побоюючись санкцій зі сторони США, швейцарські банки заблокували гроші на особистих рахунках російського мільярдера Віктора Вексельберга.

Про це повідомляє Forbes.

"Швейцарські банки заблокували 1 мільярд франків на особистих рахунках Віктора Вексельберга. Кошти блокували не лише публічні банки (UBS, Credit Suisse), але і приватні, в тому числі Julius Baer", – мовиться у повідомленні видання.

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Зазначається, що рахунки російського багатія міг заблокувати навіть Bank of Cyprus, співвласником якого з часткою 9,27% є сам Вексельберг. До слова, з 2017 року він є громадянином Кіпру.

Додамо, що крім блокування коштів, низка швейцарських банків протягом кількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій промислових компаній Швейцарії, серед яких – Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.

 

Теги: Новини політики Швейцарія Новини Росії Гроші Банки Санкції
Джерело: 24 Канал
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