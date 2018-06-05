Рахунки російського мільярдера Вексельберга заблокували у швейцарських банках

Побоюючись санкцій зі сторони США, швейцарські банки заблокували гроші на особистих рахунках російського мільярдера Віктора Вексельберга.

Про це повідомляє Forbes.

"Швейцарські банки заблокували 1 мільярд франків на особистих рахунках Віктора Вексельберга. Кошти блокували не лише публічні банки (UBS, Credit Suisse), але і приватні, в тому числі Julius Baer", – мовиться у повідомленні видання.

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Зазначається, що рахунки російського багатія міг заблокувати навіть Bank of Cyprus, співвласником якого з часткою 9,27% є сам Вексельберг. До слова, з 2017 року він є громадянином Кіпру.

Додамо, що крім блокування коштів, низка швейцарських банків протягом кількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій промислових компаній Швейцарії, серед яких – Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.