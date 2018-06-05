Счета российского миллиардера Вексельберга в швейцарских банках заблокировали

Опасаясь санкций со стороны США, швейцарские банки заблокировали деньги на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга.

Об этом сообщает Forbes.

"Швейцарские банки заблокировали 1 миллиард франков на личных счетах Виктора Вексельберга. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer", – говорится в сообщении издания.

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Отмечается, что счета российского богача мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является сам Вексельберг. К слову, с 2017 года он гражданин Кипра.

Добавим, что кроме блокировки средств, ряд швейцарских банков в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций промышленных компаний Швейцарии, среди которых – Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.