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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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В СБУ рішуче зреагували на публікацію "розстрільного списку"

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СБУ
СБУ / 24 Канал

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через публікацію списку журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

У СБУ пояснили, що публікація цього списку підпадає під статтю про розголошення відомостей досудового розслідування.

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Список опублікували на сторінці одного з інтернет-видань. В СБУ підтвердили, що осіб зі списку "планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

В СБУ наголосили, що дозволу на розповсюдження списку в автора публікації не було.

Нагадаємо, 31 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім особам, які є у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи.

Теги: Новини України СБУ журналісти Кримінальні новини "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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