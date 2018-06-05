В СБУ решительно среагировали на публикацию "расстрельного списка"
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за публикации списка журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В СБУ объяснили, что публикация этого списка подпадает под статью о разглашении сведений предварительного расследования.
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Список опубликовали на странице одного из интернет-изданий. В СБУ подтвердили, что людей из списка "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".
В СБУ подчеркнули, что разрешения на распространение списка в автора публикации не было.
Напомним, 31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем лицам, находящимся в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.