В СБУ решительно среагировали на публикацию "расстрельного списка"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за публикации списка журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В СБУ объяснили, что публикация этого списка подпадает под статью о разглашении сведений предварительного расследования.

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Список опубликовали на странице одного из интернет-изданий. В СБУ подтвердили, что людей из списка "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

В СБУ подчеркнули, что разрешения на распространение списка в автора публикации не было.

Напомним, 31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем лицам, находящимся в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.