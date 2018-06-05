В "расстрельном списке" есть люди, которых вписали по очень непонятной логике, – журналист

Обнародован список журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Это, в частности, Роман Скрыпин, Павел Каразин, Иван Яковина, Виталий Портников и еще 43 журналиста.

Об этом рассказал в эфире 24 канала журналист Айдер Муждабаев.

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Быть первым номером в Антироссийском списке довольно почетно. Радость мне приносит только то, что эти списки фейковые. Свой вывод я сделал не сразу: подумал, поговорил с людьми. Тогда понял, что этот список составлен по каким-то мотивам. Я знаю об этом, список существует, но не знаю, под каким я там номером. Я планирую жить и работать, как и раньше,

– отметил журналист.

По его словам, в списке есть люди, которых списали по непонятным причинам.



Расстрельный список журналистов и блогеров

Напомним, что ранее украинский волонтерский проект "Миротворец" опубликовал список журналистов и политиков, которым вроде бы не грозит смерть от рук российских спецлужб, и назвал их "надеждой и опорой российского агрессора в Украине".