Чтобы воспользоваться возможностью просмотреть контент Киевстар ТВ без дополнительной платы, новые пользователи должны авторизоваться на платформе, указав свой номер телефона. Напоминаем, что пользоваться платформой могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Если у пользователей уже есть аккаунт, но не активирован ни один из пакетов, доступ для них будет также бесплатный в течение 4 дней в вышеупомянутый период.

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Доступ к Киевстар ТВ ко Дню Независимости

Киевстар ТВ активно наполняет свою VOD-библиотеку как мировым контентом с украиноязычной озвучкой, так и контентом, произведенным в Украине. На платформе очень много исторических и документальных лент, которые рассказывают, как Украина сначала боролась за возможность стать независимой, а после провозглашения Независимости в 1991 году, начала ее защищать.

Это же самое происходило и с украинским кинематографом, который пытались затмить и фильмы страны-агрессора. Однако, с начала полномасштабного вторжения тенденция по просмотру контента с украиноязычной озвучкой и от украинских кинопроизводителей начала стремительно расти. Так, согласно статистике платформы среди 15 самых популярных фильмов на Киевстар ТВ половина из них – киноленты украинского производителя.

Чтобы посмотреть выдающиеся ленты времен независимой Украины, на Киевстар ТВ появилась подборка фильмов, в том числе оскароносный "20 дней в Мариуполе", популярный фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и другие.

Следить за обновлениями Киевстар ТВ, новым контентом, что появляется , и другими киноновинками, можно в Telegram-канале “Кино для тебя”.

Справка! Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основан 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация по ссылке.