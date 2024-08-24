Щоб скористатись можливістю переглянути контент Київстар ТБ без додаткової плати, нові користувачі мають авторизуватись на платформі, вказавши свій номер телефону. Нагадуємо, що користуватись платформою можуть абоненти усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Якщо у користувачів вже є акаунт, але не активований жоден із пакетів, доступ для них буде також безоплатний протягом 4 днів у вищезазначений період.

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Доступ до Київстар ТБ до Дня Незалежності

Київстар ТБ активно наповнює свою VOD-бібліотеку як світовим контентом з українськомовною озвучкою, так і контентом, що вироблено в Україні. На платформі дуже багато історичних та документальних стрічок, які розповідають, як Україна спочатку виборювала можливість стати незалежною, а після проголошення Незалежності у 1991 році, почала її захищати.

Це ж саме відбувалось і з українським кінематографом, який намагались затьмарити і фільми країни-агресорки. Проте, від початку повномасштабного вторгнення тенденція щодо перегляду контенту з українськомовною озвучкою та від українських кіновиробників почала стрімко зростати. Так, згідно зі статистикою платформи серед 15 найпопулярніших фільмів на Київстар ТБ половина із них – кінострічки українського виробника.

Щоб переглянути видатні стрічки часів незалежної України, на Київстар ТБ з’явилась добірка фільмів, у тому числі оскароносний "20 днів у Маріуполі", популярний фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" та інші.

Слідкувати за оновленнями Київстар ТБ, новим контентом, що з’являється , та іншими кіноновинами, можна у Telegram-каналі “Кіно для тебе”.

Довідка! Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація за посиланням.