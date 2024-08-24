Окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии со стороны России. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимонит. Об этом пишет 24 Канал.

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Владимир Зеленский рассказал, каким видит окончание войны

Президент сказал, что Украина будет делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатическим путем. Ведь это сохранит жизни людей. Однако не факт, что войну удастся завершить таким способом.

Но, если у нас это не получится. Если, скажем так, партнеры посыпятся, и не будут стоять стойко и крепко против агрессии Путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства,

– сказал президент.

Он также отметил, что "есть много элементов и шагов", которые делает и будет делать Украина для окончания войны. Однако "окончание войны может быть только с восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и агрессии России".

Президент также отметил во время брифинга, что Путин до сих пор думает, как удержать захваченные украинские территории, и не думает, как правильно защищать своих людей. Между тем наша страна уже достигла определённых результатов в Курской области и, по словам Зеленского, останавливаться на этом не собирается.