Закінченням війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії з боку Росії. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніт. Про це пише 24 Канал.

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Володимир Зеленський розповів, яким бачить закінчення війни

Президент сказав, що Україна буде робити усе, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатичним шляхом. Адже це збереже життя людей. Однак не факт, що війну вдасться завершити таким способом.

Але, якщо у нас це не вийде. Якщо, скажімо так, партнери "посиплються", і не будуть стояти стійко й міцно проти агресії Путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави,

– сказав президент.

Він також наголосив, що "є багато елементів і кроків", які робить і робитиме Україна для закінчення війни. Проте "закінчення війни може бути тільки з відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і агресії Росії".

Президент також зазначив під час брифінгу, що Путін досі думає, як утримати захоплені українські території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Тим часом наша країна вже досягла певних результатів у Курській області і, за словами Зеленського, зупинятися на цьому не збирається.