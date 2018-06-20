Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях назвал главную опасность для трансатлантического партнерства между Северной Америкой и Европой. Опасность эта – не то, что вы подумали, не Россия и даже не Путин.

Столтенберга надо процитировать: "Глубокие расхождения между Дональдом Трампом и его европейскими союзниками никуда не уходят. У меня нет уверенности, что хорошие отношения и военный союз между ними сумеет выжить".

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Это заявление он сделал специально для газеты The Guardian в самый разгар очередного скандала между США и Европой. На этот раз Дональд Трамп набросился на Ангелу Меркель. В своем Twitter он позлорадствовал насчет того, что против миграционной политики немецкого канцлера выступают ее же люди.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2017 р.

Видимо, Трамп имел в виду главу немецкого МВД Хорста Зеехофера, который дал Меркель две недели на то, чтобы она приняла решение по борьбе с нелегальной миграцией. До этого Трамп обругал британку Терезу Мэй, назвав ее "злобной школьной училкой" и подколол француза Эммануэля Макрона, сообщив ему, что "террористы все Париже".

Столтенберг, похоже, смотрит на все это с нарастающим ужасом. Он призвал обе стороны (хотя на самом деле, конечно, только Трампа) сделать все возможное, чтобы избежать самого страшного – то есть развала единства Запада.

Он совершенно справедливо напомнил, что за 70 лет существования НАТО граждане входящих в него стран жили в мире и процветании, поэтому было бы глупо разрушать этот порядок.

Я совершенно согласен с генсеком. Но есть проблема: Дональд Трамп плевать хотел на рассуждения какого-то норвежского старикана. По мнению Трампа, хорошие и крутые пацаны – это Путин и Ким Чен Ын с Эрдоганом. А вот Меркель, Столтенберг, Мэй, Макрон, а также канадский премьер Джастин Трюдо – слабаки и ничтожества. Их можно пинать и не обращать на них внимания.

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Понимая все это, глава Североатлантического Альянса практически взмолился, призывая Трампа прекратить свои фокусы. Тут снова цитата: "Нигде на камне не высечено, что связи между США и Европой будут вечными. Но это и не значит, что они обязательно разорвутся. Мы все еще можем починить и получить общую выгоду от этого".

Опять же – старый Йенс абсолютно прав. Но вот послушается ли его Трамп? За пару последних недель он призвал вернуть РФ в "Большую семерку", поругался почти со всеми лидерами Западного мира и объявил им торговую войну, подружился с Ким Чен Ыном и собрался встретиться с Путиным в Европе. Прямо этим летом, кстати.



Йенс Столтенберг

Кроме того, он вроде бы объявил, что Крым – российский, и пожаловался, что северокорейцы ведут себя куда лучше со своим лидером, чем американцы со своим. То есть с самим Трампом.

Мне кажется, сейчас сложно найти в мире человека, который бы более ярко демонстрировал свое отвращение к Западу, его лидерам и его институтам. Я не сторонник всякой там конспирологии, но совершенно не удивлюсь, если расследование спецпрокурора Роберта Мюллера покажет, что президент США Дональд Трамп вовсю работает на российскую разведку.

Сам он, кстати, это расследование Мюллера ненавидит и требует прекратить. В принципе, он может это сделать и сам. Для этого надо лишь уволить Мюллера. Но тут есть один скользкий момент: для такого увольнения на его стороне должно быть большинство амерканцев.

Люди должны поддержать своего президента в его противостоянии со "злобной системой". И знаете что? Популярность Трампа сейчас быстро растет. Его рейтинг достиг рекордных высот– 45% поддерживают деятельность президента. Раньше этот показатель был от 30% до 40%.

Проще говоря: если Трамп действительно уничтожает единство Запада, намеренно топит НАТО и Евросоюз по приказу из Москвы, то мы об этом, скорее всего, никогда не узнаем, так как расследование его связей с Кремлем будет оборвано самим Трампом.



Дональд Трамп та Ангела Меркель

Когда я думаю обо всем этом, то переезд в космос – на Марс или на другую планету – уже не кажется такой уж экзотической идеей!

ХАЯБУСА НА РЮГУ

На этой неделе шикарные новости поступают из Японии. Автоматическая межпланетная исследовательская станция "Хаябуса-2", принадлежащая японскому космическому агентству JAXA, добралась до цели своей экспедиции – астероида 162173 Ryugu.

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Этот астероид принадлежит к наиболее распространенному в нашей солнечной системе С-классу (более 75% об общего числа). Это темные небесные тела, состоящие, в основном, из углеродных соединений (отсюда и латинская С – карбон, углерод). Как ожидается, более точно о составе Рюгу мы узнаем в 2020 году, когда "Хаябуса-2" доставит на Землю образцы его грунта.

Этот астероид очень интересен нам сразу по трем параметрам. Во-первых, он довольно большой – 800+ метров в диаметре – и потенциально опасный для Земли. Его орбита, в основном, пролегает между орбитами Земли и Марса. Но она вытянута (как эллипс), поэтому астероид время от времени пересекает нашу собственную орбиту.



станция "Хаябуса-2"

Если он влетит в Землю, мы можем разделить судьбу динозавров. Поэтому очень важно заранее знать, куда он летит, с какой скоростью, а также чего ждать от его внутренней химии и геологии. Просто на всякий случай.

Во-вторых, изучение химического состава астероида позволит нам ответить на многие вопросы о зарождении Солнечной системы. Рюгу последние 4 миллиарда лет он не менялся.

Изучая его, мы сможем понять, из чего состоял протопланетный газопылевой диск, из которого родилась Земля, Марс, Венера, Юпитер и прочие объекты нашей Солнечной системы. На этот счет идет много споров, вот Хаябуса и поможет их разрешить.

В-третьих, мы узнаем, как много в астероидах такого типа полезных ископаемых, доступных для добычи. Сейчас ученые прикинули, что в 162173 Ryugu ценных минералов примерно на 82 миллиарда долларов. Учитывая это обстоятельство, отправка к астероидам добывающих кораблей уже не кажется совершенно дурацкой затеей.

Если окажется, что овчинка может стоить своей выделки, то в космос отправтся караваны желающих год-два поковырять такой астероид, а потом вернуться домой в статусе миллиардера. Кстати, у нас вот сейчас многие шахтеры недовольны своей судьбой и уровнем дохода. Благодаря "Хаябусе" в космосе для них скоро откроется множество высокооплачиваемых вакансий.

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Кстати, я думаю, что работа в космосе намного менее опасна, чем на шахтах Донбасса, особенно если эти шахты находятся на оккупированной территории. Как бы то ни было, "Хаябуса – 2" будет работать у астероида еще полтора года. За это время мы, уверен, узнаем много интересного.

Пока же мы получили видео, на котором заметно, что 162173 Ryugu вращается вокруг своей оси ретроградно, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства других небесных тел в Солнечной системе. Наверное, столкнулся с чем-то другим в давние времена.



Астероид Бенн

Кстати, Хаябуса – это только начало. Разработкой астероидов заинтересовались не только японцы. Прямо сейчас американский зонд OSIRIS-REx летит к астероиду Бенну. Прилетит, как ожидается, в августе. Тоже заберет там пробу грунта и тоже вернет его на Землю.

Мир уже отлично понял, сколько богатств скрывает космос. Очень надеюсь, что и у нас это до кого-то дойтет. Хотя, прямо скажем, на фоне выборов астероиды сейчас мало кого заботят. Но мечтать не вредно!