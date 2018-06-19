Законопроект о нацбезопасности Украины согласовали в США, ЕС и НАТО

Представители посольства США, Евросоюза и представительства НАТО поддержали доработанный ко второму чтению текст украинского законопроекта "О национальной безопасности".

Об этом заявил секретарь профильного комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, сообщает "РБК-Украина".

Винник отметил, что после парламентского голосования за законопроект в первом чтении западные партнеры Украины озвучили ряд замечаний.

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Мы устранили все замечания в полном объеме. Можем об этом утверждать. Так как вчера мы получили письмо от посольства относительно того, что они поддерживают текст, который финально был согласован с рабочей группой с участием представителей западных посольств. Письмо подписано послом США Йованович, послом ЕС в Украине Мингарелли и послом НАТО в Украине Винниковым,

– рассказал народный депутат.

Винник заверил, что на данный момент западные партнеры Украины больше не имеют замечаний к тексту законопроекта.

"Это дает нам основания оптимистично смотреть на рассмотрение законопроекта сегодня на комитете. Планируется в среду начать его рассмотрение в зале, а до обеда в четверг завершить", – добавил секретарь комитета.

Напомним, 18 июня глава парламента Андрей Парубий заявил, что окончательно закон о национальной безопасности Верховная Рада может принять уже 21 июня. Ко второму чтению согласованы все правки.