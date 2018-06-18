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Парубий отметил, когда ВР примет закон о нацбезопасности

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Андрей Парубий отметил, когда Верховная Рада примет закон о Нацбезопасности
Андрей Парубий отметил, когда Верховная Рада примет закон о Нацбезопасности / www.5.ua

Окончательное принять закон о национальной безопасности Верховная Рада может уже в этот четверг, 21 июня. Уже согласованы все поправки ко второму чтению.

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий на согласительном совете. По его словам, перейти к рассмотрению закона Верховная Рада планирует в среду, сразу после того как комитет проведет заседание, которое запланировано на вторник, сообщил "5 Канал"

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"Рабочая группа при участии фракций и групп состоялась в пятницу, были согласованы все поправки ко второму чтению, во вторник комитет обещает провести заседание. Соответственно, мы сможем по нашей практике, в среду начать рассмотрение, а в четверг, часов в 11-12 завершить рассмотрение и выйти на заключительное решение", – подчеркнул Парубий.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Верховная Рада Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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