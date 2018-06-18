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Парубій зазначив, коли ВР ухвалить закон про нацбезпеку

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Андрій Парубій зазначив, коли Верховна Рада ухвалить закон про Нацбезпеку
Андрій Парубій зазначив, коли Верховна Рада ухвалить закон про Нацбезпеку / www.5.ua

Остаточне ухвалення закону про національну безпеку Верховна Рада може ухвалити вже цього четверга, 21 червня. Вже узгоджені всі правки до другого читання.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді. За його словами, перейти до розглядання закону Верховна Рада планує в середу, відразу після того як комітет проведе засідання, яке заплановане на вівторок, повідомив "5 Канал"

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"Робоча група за участі фракцій і груп відбулася в п'яницю, було узгоджено усі правки до другого читання, у вівторок комітет обіцяє провести засідання. Відповідно, ми зможемо за нашою практикою, в середу почати розгляд, а в четвер, годині об 11-12 завершити розгляд і вийти на заключне рішення", – наголосив Парубій.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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