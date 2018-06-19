Законопроект про нацбезпеку України погодили у США, ЄС та НАТО

Представники посольства США, Євросоюзу та представництва НАТО підтримали допрацьований до другого читання текст українського законопроекту "Про національну безпеку".

Про це заявив секретар профільного комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник, повідомляє "РБК-Україна".

Вінник зазначив, що після парламентського голосування за законопроект у першому читанні західні партнери України озвучили низку зауважень.

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Ми усунули всі зауваження у повному обсязі. Можемо про це стверджувати. Адже вчора ми отримали лист від посольств щодо того, що вони підтримують текст, який фінально було погоджено з робочою групою за участю представників західних посольств. Лист підписаний послом США Йованович, послом ЄС в Україні Мінгареллі та послом НАТО в Україні Вінніковим,

– розповів народний депутат.

Вінник запевнив, що наразі західні партнери України більше не мають зауважень до тексту законопроекту.

"Це дає нам підстави оптимістично дивитись на розгляд законопроекту сьогодні на комітеті. Планується у середу розпочати його розгляд у залі, а до обіду в четвер завершити", – додав секретар комітету.

Нагадаємо, 18 червня голова парламенту Андрій Парубій заявив, що остаточно закон про національну безпеку Верховна Рада може ухвалити вже 21 червня. До другого читання узгоджені всі правки.