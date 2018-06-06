В НАТО объяснили, почему важны санкции против России

Североатлантический альянс поддерживает экономические санкции, введенные против России, а их просмотр можно говорить только после смены агрессивного поведения Кремля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

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В частности, комментируя недавнее заявление нового премьера Италии Конте относительно пересмотра антироссийских санкций, он отметил, что НАТО поддерживает их, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против Украины.

Экономические санкции важны, они посылают четкий сигнал о том, что Россия совершила в Украине. Последствия должны быть, чтобы Россия изменила свое поведение,

– заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек напомнил, что НАТО придерживается двойного подхода в отношениях с Москвой, который заключается, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны – в политическом диалоге.

"Мы не хотим изолировать Россию. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы действительно хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но именно поэтому он важен", – отметил он.

Также, Столтенберг назвал Италию ценным союзникам НАТО и заявил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.

Напомним, 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против России.