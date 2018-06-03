Вице-канцлер Австрии назвал санкции против России "болезненными" и призвал их отменить

Европейский Союз должен задуматься о возможности отмены болезненных санкций против России.

Такое мнение высказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщает Osterreich.

"Пора прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал Штрахе.

Читайте также: Вице-мэру австрийского города запретили въезд в Украину

Также он сказал, что ожидает визит президента Владимира Путина в Вену и непременно с ним встретится.