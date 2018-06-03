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Віце-канцлер Австрії назвав санкції проти Росії "болісними" та закликав їх відмінити

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Хайнц-Крістіан Штрахе
Хайнц-Крістіан Штрахе / .gmx.at

Європейський Союз повинен задуматися щодо можливості відміни болісних санкцій проти Росії.

Таку думку висловив віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе, повідомляє Osterreich.

"Настав час припинити санкції і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", – сказав Штрахе.

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Також він сказав, що очікує на візит президента Володимира Путіна до Відня і неодмінно з ним зустрінеться.

Теги: Новини політики Санкції Австрія
Джерело: 24 Канал
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