У НАТО пояснили, чому важливі санкції проти Росії

Північноатлантичний альянс підтримує економічні санкції, запроваджені проти Росії, а про їх перегляд можна говорити тільки після зміни агресивної поведінки Кремля.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

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Зокрема, коментуючи нещодавню заяву нового прем’єра Італії Конте щодо перегляду антиросійських санкцій, він зауважив, що НАТО підтримує їх, щоб примусити Кремль припинити агресію проти України.

Економічні санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал про те, що Росія скоїла в Україні. Наслідки мають бути, щоб Росія змінила свою поведінку,

– заявив Столтенберг.

Окрім того, генсек нагадав, що НАТО дотримується подвійного підходу у відносинах з Москвою, який полягає, з одного боку, у сильній обороні та стримуванні, та з іншого боку – у політичному діалозі.

"Ми не хочемо ізолювати Росію. Росія є нашим сусідом і буде залишатись сусідом. Ми справді хочемо розвивати діалог з Росією. Діалог не простий, але саме тому він важливий", – зауважив він.

Також, Столтенберг назвав Італію цінним союзникам НАТО та заявив, що очікує співпраці з урядом Конте.

Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме за перегляд санкцій, які Захід ввів проти Росії.