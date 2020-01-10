Какие страны больше всего эксплуатируют украинцев: перечень
Украинцев больше всего эксплуатирует Россия. Там только за последний год завербовали и использовали в своих целях 240 украинских граждан.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский во время брифинга, передает "Укринформ".
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На сегодня основной страной эксплуатации украинцев остается Российская Федерация. Там более 240 человек только за последний год было завербовано и эксплуатировано. К сожалению, продолжается тенденция эксплуатирования украинцев и внутри страны,
– отметил он.
Какие страны больше всего эксплуатируют украинцев:
- Россия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Чешская Республика;
- Словения;
- Казахстан;
- Германия;
- Польша;
- Турция.
"Это те страны, куда многие граждане Украины уезжают на заработки или втянуты в нелегальные миграционные процессы через посредническое трудоустройство за рубежом, и к сожалению, становятся пострадавшими уже постфактум", – пояснил Нежинский.
Внимание! За 2012 – 2019 годы официально признали пострадавшими от торговли людьми 878 украинцев.