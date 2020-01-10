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      Какие страны больше всего эксплуатируют украинцев: перечень

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      Больше всего эксплуатируют украинцев россияне / Иллюстративное фото

      Украинцев больше всего эксплуатирует Россия. Там только за последний год завербовали и использовали в своих целях 240 украинских граждан.

      Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский во время брифинга, передает "Укринформ".

      В то же время: Значительно меньше украинцев интересуются работой за границей: исследование

      На сегодня основной страной эксплуатации украинцев остается Российская Федерация. Там более 240 человек только за последний год было завербовано и эксплуатировано. К сожалению, продолжается тенденция эксплуатирования украинцев и внутри страны,
      – отметил он.

      Какие страны больше всего эксплуатируют украинцев:

      • Россия;
      • Объединенные Арабские Эмираты;
      • Чешская Республика;
      • Словения;
      • Казахстан;
      • Германия;
      • Польша;
      • Турция.

      "Это те страны, куда многие граждане Украины уезжают на заработки или втянуты в нелегальные миграционные процессы через посредническое трудоустройство за рубежом, и к сожалению, становятся пострадавшими уже постфактум", – пояснил Нежинский.

      Внимание! За 2012 – 2019 годы официально признали пострадавшими от торговли людьми 878 украинцев.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости Польши ОАЭ Трудовое рабство Чехия Иммигранты Министерство социальной политики Новости Турции Новости Казахстана Словения
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