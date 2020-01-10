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      Які країни найбільше експлуатують українців: перелік

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      Найбільше експлуатують українців росіяни / Ілюстративне фото

      Українців найбільше експлуатує Росія. Там лише за останній рік завербували та використали у своїх цілях 240 українських громадян.

      Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський під час брифінгу, передає "Укрінформ".

      Водночас: Значно менше українців цікавляться роботою за кордоном: дослідження

      На сьогодні основною країною експлуатації українців залишається Російська Федерація. Там понад 240 осіб тільки за останній рік було завербовано і експлуатовано. На жаль, продовжується тенденція використання українців і всередині країни,
      – зауважив він.

      Які країни найбільше експлуатують українців:

      • Росія;
      • Об’єднані Арабські Емірати;
      • Чеська Республіка;
      • Словенія;
      • Казахстан;
      • Німеччина;
      • Польща;
      • Туреччина.

      "Це ті країни, де концентрується велика кількість українських громадян. Це ті країни, куди багато громадян України від'їжджають на заробітки або втягнуті в нелегальні міграційні процеси через посередницьке працевлаштування за кордоном, і, на жаль, стають постраждалими вже постфактум", – пояснив Ніжинський.

      Увага! За 2012 – 2019 роки офіційно визнали постраждалими від торгівлі людьми 878 українців.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Іммігранти Чехія Трудове рабство ОАЕ Новини Польщі Словенія Новини Казахстану Новини Туреччини Міністерство соціальної політики
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