Які країни найбільше експлуатують українців: перелік

Українців найбільше експлуатує Росія. Там лише за останній рік завербували та використали у своїх цілях 240 українських громадян.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський під час брифінгу, передає "Укрінформ".

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На сьогодні основною країною експлуатації українців залишається Російська Федерація. Там понад 240 осіб тільки за останній рік було завербовано і експлуатовано. На жаль, продовжується тенденція використання українців і всередині країни,

– зауважив він.

Які країни найбільше експлуатують українців:

Росія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Чеська Республіка;

Словенія;

Казахстан;

Німеччина;

Польща;

Туреччина.

"Це ті країни, де концентрується велика кількість українських громадян. Це ті країни, куди багато громадян України від'їжджають на заробітки або втягнуті в нелегальні міграційні процеси через посередницьке працевлаштування за кордоном, і, на жаль, стають постраждалими вже постфактум", – пояснив Ніжинський.

Увага! За 2012 – 2019 роки офіційно визнали постраждалими від торгівлі людьми 878 українців.