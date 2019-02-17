Какие страны больше всего угрожают безопасности Европы: данные опроса

Наибольшими угрозами для безопасности Европы являются Россия и Соединенные Штаты Америки. Ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась и у ее жителей есть опасения возможности новой войны.

Об этом свидетельствует опрос немецкого Фонда Фридриха Эберта, проведенный в 7 странах Европы, сообщает Onet.pl.

В Польше 77%, а в Украине 67% опрошенных считают, что главным источником угрозы является Россия. По мнению половины опрошенных немцев, прежде угрозу всего создают США. Такого же мнения каждый четвертый француз.

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В основном жители стран Европы обеспокоены вооруженными конфликтами, терроризмом и изменением климата. Страх перед войной наибольшим является в Украине, Польше и России. Поляки думают, что их страна должна увеличить расходы на оборону.

Большинство опрошенных жителей Германии, Франции, Польши и 80% жителей Сербии считают, что их страны должны сотрудничать с Россией больше, чем раньше.

При этом 77% поляков считают, что их страна должна больше сотрудничать с Евросоюзом, чем раньше. А 66% поляков заявляют, что политика ЕС противоречит интересам их страны.