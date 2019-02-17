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      Какие страны больше всего угрожают безопасности Европы: данные опроса

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      Какие страны угрожают безопасности Европы
      Какие страны угрожают безопасности Европы / Иллюстративное фото

      Наибольшими угрозами для безопасности Европы являются Россия и Соединенные Штаты Америки. Ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась и у ее жителей есть опасения возможности новой войны.

      Об этом свидетельствует опрос немецкого Фонда Фридриха Эберта, проведенный в 7 странах Европы, сообщает Onet.pl.

      В Польше 77%, а в Украине 67% опрошенных считают, что главным источником угрозы является Россия. По мнению половины опрошенных немцев, прежде угрозу всего создают США. Такого же мнения каждый четвертый француз.

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      В основном жители стран Европы обеспокоены вооруженными конфликтами, терроризмом и изменением климата. Страх перед войной наибольшим является в Украине, Польше и России. Поляки думают, что их страна должна увеличить расходы на оборону.

      Большинство опрошенных жителей Германии, Франции, Польши и 80% жителей Сербии считают, что их страны должны сотрудничать с Россией больше, чем раньше.

      При этом 77% поляков считают, что их страна должна больше сотрудничать с Евросоюзом, чем раньше. А 66% поляков заявляют, что политика ЕС противоречит интересам их страны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Евросоюз Новости России Новости Франции Новости Польши Европа
      Источник: 24 Канал
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