Які країни найбільше загрожують безпеці Європи: дані опитування

Найбільшими загрозами для безпеки Європи є Росія та Сполучені Штати Америки. Ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася і в її жителів є побоювання можливості нової війни.

Про це свідчить опитування німецького Фонду Фрідріха Еберта, проведене в 7 країнах Європи, повідомляє Onet.pl.

У Польщі 77%, а в Україні 67% опитаних вважають, що головним джерелом загрози є Росія. На думку половини опитаних німців, що насамперед створюють США. Такої ж думки 1 із чотирьох французів.

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Здебільшого жителі країн Європи стурбовані збройними конфліктами, тероризмом і зміною клімату. Страх перед війною найбільшим є в Україні, Польщі та Росії. Поляки гадають, що їхня країна повинна збільшити витрати на оборону.

Більшість опитаних жителів Німеччини, Франції, Польщі та 80% жителів Сербії вважають, що їхні країни повинні співпрацювати з Росією більше, ніж раніше.

При цьому 77% поляків вважають, що їхня країна має більше співпрацювати з Євросоюзом, ніж раніше. А 66% поляків заявляють, що політика ЄС суперечить інтересам їхньої країни.