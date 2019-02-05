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      Какие топ-чиновники приватизировали служебные квартиры в элитных ЖК: расследование

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      Какие топ-чиновники приватизировали служебные квартиры в элитных ЖК: расследование
      Какие топ-чиновники приватизировали служебные квартиры в элитных ЖК: расследование / Bihus.Info

      Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, судья-племянник нардепа Сергея Кивалова Сергей Могил и другие топ-чиновники массово приватизируют квартиры в дорогих киевских жилых комплексах, которые были выданы им на время работы.

      Государственные органы получают от застройщиков квартиры для того, чтобы их сотрудники, которые не имеют собственного жилья, могли пользоваться ими, говорится на сайте Bihus.Info.

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      Соответственно служащий имел право проживать в таком доме, пока работал на госдолжностях, а в случае увольнения – должен был освободить его.

      В Киевской городской государственной администрации ответили, что за последние четыре года в Киеве было на учёте около 2 500 служебных квартир. Однако, как выяснили журналисты, часть из них за это время была выведена из этого статуса и перешла в частную собственность. Речь идет об элитных апартаментах в самых дорогих столичных комплексах. Некоторые из них вообще были перепроданы вскоре после приватизации.

      Так, судья Конституционного суда Александр Касминин, который был назначен на должность экс-президентом Януковичем, в декабре 2013 года получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – "Панораме на Печерске" – площадью более 150 квадратных метров.

      ЖК
      Жилой комплекс "Панорама на Печерске"

      А уже в мае 2014-го года судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость – около 5 миллионов гривен. При том, что зарплата Александра Касминина в 2017 году составила больше миллиона гривен. Его жена – Анфиса – тогда же получила три миллиона гривен в качестве дивидендов.

      К тому же, в жилом комплексе – "Панорама на Печерске" – служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

      Віктор Муженко
      Виктор Муженко

      Квартиру Муженко предоставили в пользование в 2013 году, а в мае 2015-го эти апартаменты приватизировала жена Муженко Наталья.

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      А экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи. К тому же, она владеет и землей, и недвижимостью в Киевской области.

      Воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд.

      Сергій Могил
      Сергей Могил

      На собеседовании Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров, на бульваре Леси Украинки. Кроме этого, Могилы владеют тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.

      ЖК на Дружби народів
      Жилой комплекс на Дружбы народов

      В ЖК на Дружбы народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Сергея Могила по Высшему хозяйственному суду – Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. На дочь Прокопанич, которая сейчас находится в Канаде, здесь оформлен целый коттедж. Кроме этого, она является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе.

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      Служебную квартиру в одном из "зеленых" ЖК в Киеве – "Хрустальные источники", который расположен вплотную к парку "Феофания" – приватизировал и нынешний заместитель начальника следственного управления киевской полиции Эдуард Соловьев. В его декларации – кольца с бриллиантами, золото, коллекция монет и немало наличных – 106 000 долларов, 30 000 евро и 6 000 франков, а из авто – Мерседес Е200 и Ситроен ДС5.

      Несмотря на явно безбедное существование, квартиру в "Хрустальных источниках", которую семья получила впоследствии как служебную, полицейский все же приватизировал.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Новости недвижимости Расследования Приватизация Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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