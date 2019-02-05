Які топ-чиновники приватизували службові квартири в елітних ЖК: розслідування



Житловий комплекс "Панорама на Печерську"

А вже у травні 2014-го року суддя домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. Нині їхня вартість – близько 5 мільйонів гривень. При тому, що зарплатня Олександра Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень. Його дружина – Анфіса – тоді ж отримала три мільйони гривень в якості дивідендів.

До того ж, у житловому комплексі – "Панорама на Печерську" – службові квартири спочатку отримали, а потім приватизували начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та екс-суддя Тамара Грищенко.



Віктор Муженко

Квартиру Муженку надали в користування у 2013 році, а в травні 2015-го ці апартаменти приватизувала дружина Муженка Наталя.

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А екс-суддя Тамара Грищенко взагалі зуміла приватизувати службову квартиру через два роки після відставки з посади судді. До того ж, вона володіє і землею, і нерухомістю у Київській області.

Скористався можливістю приватизувати службову квартиру в дорогому ЖК на бульварі Дружби народів і екс-суддя Вищого господарського суду Сергій Могил. Нині він намагається через конкурс потрапити до Верховного суду.



Сергій Могил Сергій Могил

На співбесіді Могил заявив, що на той момент його родина потребувала поліпшення житлових умов. При цьому приватизовану службову квартиру родина вже продала. Натомість придбала величезні апартаменти, площею у понад 180 квадратних метрів на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, Могили володіють трьома елітними іномарками і мають значні суми заощаджень.



Житловий комплекс на Дружби народів

В ЖК на Дружби народів квартири також приватизували колишні колеги Сергія Могила по Вищому господарському суду – Галина Прокопанич та Михайло Запорощенко. На доньку Прокопанич, яка нині перебуває в Канаді, тут оформлено цілий котедж. Окрім цього, вона є власницею недешевої квартири в Голосіївському районі.

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Службову квартиру у одному з "найзеленіших" ЖК в Києві – "Кришталеві джерела", що розташований впритул до парку "Феофанія" – приватизував і нинішній заступник начальника слідчого управління київської поліції Едуард Соловйов. У його декларації – каблучки з діамантами, золото, колекція монет і чимало готівки – 106 000 доларів, 30 000 євро та 6 000 франків, а з авто – Мерседес Е200 і Сітроен ДС5.

Попри явно небідне існування квартиру у "Кришталевих джерелах", яку родина отримала згодом як службову, поліцейський все ж приватизував.