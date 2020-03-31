Какие убытки понесет Укрзализныця из-за коронавируса: шокирующие цифры

Пандемия коронавируса может нанести Укрзализныци убытков на сумму от 6 до 10 миллиардов гривен. И это только за первую половину 2020 года.

Такие расчеты привел временный глава компании Желько Марчек, пишет НВ.

Важно Укрзализныця ради поддержки бизнеса отсрочила новые договоры на грузовые перевозки

Он заметил, что от пандемии страдают не только пассажирские перевозки, но и грузовые. Под убытками подразумевается:

недополученные доходы;

расходы на возврат денег за билеты.

Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность общества,

– сообщил Марчек.

Размер недополученных доходов за март 2020 года в Укрзализныце оценивают в 1,2 – 1,4 миллиарда гривен. За первую половину 2020 года убытки компании возрастут еще больше.

По нашим оценкам, по результатам первого полугодия 2020 года, чистые убытки компании составят от 6 до 10 миллиардов гривен. Таких результатов мы не имели с 2015 года,

– добавил временный глава компании.

Также он напомнил, что Укрзализныця продолжает выплачивать зарплату своим 250 тысячам людей. Однако от всех премий и надбавок правление УЗ и наблюдательный совет компании отказались.

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