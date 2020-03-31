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      Яких збитків зазнає Укрзалізниця через коронавірус: шокуючі цифри

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      Збитки від коронавірусу / МВС України

      Пандемія коронавірусу може завдати Укрзалізниці збитків на суму від 6 до 10 мільярдів гривень. І це лише за першу половину 2020 року.

      Такі розрахунки навів тимчасовий очільник компанії Желько Марчек, пише НВ.

      Важливо Укрзалізниця задля підтримки бізнесу відтермінувала нові договори на вантажні перевезення

      Він зауважив, що від пандемії потерпають не лише пасажирські перевезення, але й вантажні. Під збитками мається на увазі:

      • недоотримані доходи;
      • витрати на повернення грошей за квитки.

      Вантажний сегмент також потерпає від епідемії та запроваджених карантинних заходів. Вже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30% та зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на дохідність товариства,
      – повідомив Марчек.

      Розмір недоотриманих доходів за березень 2020 року в Укрзалізниці оцінюють у 1,2 – 1,4 мільярда гривень. За першу половину 2020 року збитки компанії зростуть ще більше.

      За нашими оцінками, за результатами першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 мільярдів гривень. Таких результатів ми не мали з 2015 року,
      – додав тимчасовий голова компанії.

      Також він нагадав, що Укрзалізниця продовжує виплачувати зарплату своїм 250 тисячам людей. Однак від всіх премій та надбавок правління УЗ та наглядова рада компанії відмовилися.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 31 березня в Україні зафіксували 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 людей померли, 8 – одужали.
      • З 12 березня до 24 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • Україна тимчасово зупинила залізничне сполучення з іншими країнами. 17 березня повністю закрили авіасполучення з Україною.

      Економічні кризи в Україні
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Гроші Бізнес Залізниця Укрзалізниця
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