Яких збитків зазнає Укрзалізниця через коронавірус: шокуючі цифри

Пандемія коронавірусу може завдати Укрзалізниці збитків на суму від 6 до 10 мільярдів гривень. І це лише за першу половину 2020 року.

Такі розрахунки навів тимчасовий очільник компанії Желько Марчек, пише НВ.

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Він зауважив, що від пандемії потерпають не лише пасажирські перевезення, але й вантажні. Під збитками мається на увазі:

недоотримані доходи;

витрати на повернення грошей за квитки.

Вантажний сегмент також потерпає від епідемії та запроваджених карантинних заходів. Вже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30% та зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на дохідність товариства,

– повідомив Марчек.

Розмір недоотриманих доходів за березень 2020 року в Укрзалізниці оцінюють у 1,2 – 1,4 мільярда гривень. За першу половину 2020 року збитки компанії зростуть ще більше.

За нашими оцінками, за результатами першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 мільярдів гривень. Таких результатів ми не мали з 2015 року,

– додав тимчасовий голова компанії.

Також він нагадав, що Укрзалізниця продовжує виплачувати зарплату своїм 250 тисячам людей. Однак від всіх премій та надбавок правління УЗ та наглядова рада компанії відмовилися.

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Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу