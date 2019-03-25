Какие военные части России захватывали Крым: в InformNapalm показали фотодоказательства

В операции по захвату полуострова Крыма среди других участвовали военнослужащие российского 108-го десантно-штурмового полка из Новороссийска. Этот полк имеет опыт воплощения намерений страны-агрессора.

В объявленном военной прокуратурой Украины перечне 108-й десантно-штурмовой полк отсутствует, сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. Волонтеры также собрали доказательства о деятельности одного из военных этого полка. Впоследствии он перешел на дальнейшую службу в МЧС России и участвовал в незаконном проникновении в Луганскую область через неконтролируемые участки украино-российской границы во время так называемых гумконвоев.

Какая боевая история этого российского полка?​В 1948 году 108-й десантно-штурмовой полк участвовал в боях против "Лесных братьев" – партизан, боровшихся против советской оккупации. В 1956 году – участие в операции "Вихрь" – подавление революции в Венгрии. В 1968-м – подавление Пражской весны. Далее – Афганистан, война в 2008 году против Грузии и в 2014 году – война против Украины ".

Кроме того, фотодоказательства участия 108-го ДШП в захвате Крыма опубликовал российский военный. Кузьменко Денис Валерьевич из российского Краснодара проходил там службу.



Кузьменко Денис Валерьевич с 108-го десантно-штурмового полка / informnapalm.org

Волонтеры нашли фото, на котором Кузьменко стоит у дорожного указателя с адресом ближайшего медицинского учреждения – ул. 12 апреля, 1. По этому адресу расположена Керченская городская больница № 2.



Фото из оккупированного Крыма / Источник: informnapalm.org

Кроме того, на фото присутствует стенд с перечнем историко-культурных памятников Крыма. В своем альбоме в соцсети "ВКонтакте" российский десантник опубликовал также фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.



Так называемая медаль за оккупацию / Источник: informnapalm.org

Еще один оккупант из состава 108-го ДШП – Довженко Николай Александрович из Ростовской области, живет в Ростове-на-Дону. Тоже получил медаль за захват Крыма, а в его альбомах в социальных сетях также есть сделанные в Крыму фото.



Довженко Николай Александрович - тоже с 108-го ДШП / Источник: informnapalm.org



Фото с оккупированного Крыма / Источник: informnapalm.org​





В комментариях под одним из них, сделанным в Симферополе, Николай сообщает, что российские десантники "катаются по митингам".

После демобилизации Довженко служит в МЧС. Принимал участие в так называемых гуманитарных конвоях, которые врываются в Украину через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляют на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов. Хранит в фотоальбоме фото, сделанное на фоне дорожного знака Луганск. Мог участвовать в боевых действиях на Донбассе,

– отмечает InformNapalm.

Медали за оккупацию Крыма военным полка подписывал командир полка гвардии полковник Мурат Байкулов.

"В июле 2013 года в звании подполковника назначен на должность командира 108-го ДШП. Однако наградные документы у медалей за оккупацию Крыма подписывал уже в звании полковника, очевидно получил очередное звание как поощрение за участие в агрессии против соседнего государства", – рассказали волонтеры.



После демобилизации Довженко служит в МЧС / Источник: informnapalm.org



Медали за оккупацию Крыма подписывал командир полка гвардии полковник Байкулов (слева)​

В InformNapalm призвали правоохранительные органы Украины воспринимать это расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины, и провести все необходимые процессуальные действия.

Отметим, Святошинский райсуд Киева установил, что по меньшей мере 10,5 тысяч российских военных участвовали в захвате полуострова в 2014 году. Кроме того, на полуостров направили огромное количество военной техники.

Как произошла аннексия Крыма Россией?​

Интересы полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявления крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.