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      Які військові частини Росії захоплювали Крим: в InformNapalm показали фотодокази

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      InformNapalm встановив, які військові частини РФ захоплювали Крим
      InformNapalm встановив, які військові частини РФ захоплювали Крим / Фото з відкритих джерел

      В операції із захоплення півострова Криму серед інших брали участь військовослужбовці російського 108-го десантно-штурмового полку із Новоросійська. Цей полк має досвід втілення намірів країни-агресора.

      У оголошеному військовою прокуратурою України переліку 108-й десантно-штурмовий полк відсутній, повідомляють волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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      Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії. Волонтери також зібрали докази стосовно діяльності одного із військовиків цього полку. Згодом він перейшов на подальшу службу в МНС Росії та брав участь у незаконному проникненні в Луганську область через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону під час так званих гумконвоїв.

      Яка бойова історія цього російського полку?У 1948 році 108-й десантно-штурмовий полк брав участь у боях проти "Лісових братів" – партизанів, які боролися проти радянської окупації. У 1956 році – участь в операції "Вихор" – придушення революції в Угорщині. У 1968-му – придушення Празької весни. Далі – Афганістан, війна в 2008 році проти Грузії і в 2014 році – війна проти України".

      Окрім того, фотодокази участі 108-го ДШП у захопленні Криму опублікував російський військовик. Кузьменко Денис Валерійович із російського Краснодара проходив там службу.


      Кузьменко Денис Валерійович із 108-го десантно-штурмового полку/ informnapalm.org

      Волонтери знайшли фото, на якій Кузьменко стоїть біля дорожнього вказівника з адресою найближчого медичного закладу – вул. 12 апреля, 1. За цією адресою розташована Керченська міська лікарня № 2.    


      Фото з окупованого Криму/ Джерело: informnapalm.org

      Окрім того, на фото присутній стенд з переліком історико-культурних пам’ятників Криму. У своєму альбомі в соцмережі "ВКонтакті" російський десантник опублікував також фото медалі за окупацію Криму та нагородного посвідчення до неї.


      Так звана медаль за окупацію/ Джерело: informnapalm.org

      Ще один окупант зі складу 108-го ДШП – Довженко Микола Олександрович із Ростовської області, живе у Ростові-на-Дону. Теж отримав медаль за захоплення Криму, а в його альбомах у соціальних мережах також є зроблені в Криму фото.


      Довженко Микола Олександрович – теж із 108-го ДШП/ Джерело: informnapalm.org


      Фото із окупованого Криму/ Джерело: informnapalm.org



      У коментарях під одним із них, зробленим у Сімферополі, Микола повідомляє, що російські десантники "катаються по мітингах".

      Після демобілізації Довженко служить в МНС. Брав участь у так званих гуманітарних конвоях, які вдираються в Україну через неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону і постачають на Донбас російських солдат, зброю та техніку під прикриттям гуманітарних вантажів. Зберігає у фотоальбомі фото, зроблене на фоні дорожнього знака Луганськ. Міг брати участь в бойових діях на Донбасі,
      – зазначає InformNapalm.

      Медалі за окупацію Криму військовикам полку підписував командир полку гвардії полковник Мурат Байкулов.

      "У липні 2013 у званні підполковника призначений на посаду командира 108-го ДШП. Проте нагородні документи до медалей за окупацію Криму підписував вже в званні полковника, вочевидь отримав чергове звання як заохочення за участь в агресії проти сусідньої держави", – розповіли волонтери.


      Після демобілізації Довженко служить в МНС/ Джерело: informnapalm.org


      Медалі за окупацію Криму підписував командир полку гвардії полковник Байкулов (зліва)

      В InformNapalm закликали правоохоронні органи України сприймати це розслідування як повідомлення про злочин, скоєний проти України, і провести всі належні процесуальні дії.

      Зазначимо, святошинський райсуд Києва встановив, що щонайменше 10,5 тисячі російських військових брали участь в захопленні півострова у 2014 році. Окрім того, до півострову скерували величезну кількість військової техніки.

      Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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