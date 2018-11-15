Голос Америки. Какие вопросы обсудил во время встречи вице-президент США с Путиным
В свежем выпуске "Голоса Америки" – вице-президент США Майк Пенс обсудил с Путиным, какие вопросы будут подниматься во время встречи Трампа с российским президентом в Буэнос-Айресе.
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Источник: 24 канал
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