Голос Америки. Какие вопросы обсудил во время встречи вице-президент США с Путиным

В свежем выпуске "Голоса Америки" – вице-президент США Майк Пенс обсудил с Путиным, какие вопросы будут подниматься во время встречи Трампа с российским президентом в Буэнос-Айресе.

Также в выпуске: К американо-мексиканской границе прибывают первые группы каравана иммигрантов. США ввели санкции против 17 человек из Саудовской Аравии, причастных к убийству Хашогги.