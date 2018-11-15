Які питання обговорили під час зустрічі віце-президент США з Путіним
У свіжому випуску "Голосу Америки" – віце-президент США Майк Пенс обговорив з Путіним, які питання підніматимуться під час зустрічі Трампа з російським президентом в Буенос-Айресі.
Також у випуску:
До американо-мексиканського кордону прибувають перші групи каравану іммігрантів.
США ввели санкції проти 17 осіб з Саудівської Аравії причетних до вбивства Хашокджі.
Джерело: 24 канал
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