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      Какие вопросы обсудят на съезде партии "Слуга народа": заявление представительницы команды

      Актуальное интервью 89 Читати новину українською

      Об отмене субсидий, парламентских выборах и съезде партии "Слуга народа" – в прямом эфире 24 канала рассказала представительница команды президента Ирина Венедиктова

      Съезд партии "Слуга народа"

      – Дмитрий Розумков и Александр Корниенко уже четко высказывались, что эксперты команды – это действительно то ядро, на которое они рассчитывают.

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      – Я не думаю, что первый съезд был таинственным, ведь представьте, как мы работаем. У нас сейчас очень быстро и плодотворно идет работа, которая фактически длится 24 часа 7 дней в неделю.

      – Мне кажется, что первый съезд был организационным для того, чтобы появился новый легитимный глава, который поведет партию. Я понимаю, что когда недостаточно какой-то информации, то уже начинают додумывать, но здесь никоим образом ничего такого нет.

      О парламентских выборах

      – Партия "Слуга народа", несмотря на то, что в Украине проходят выборы по старой системе, все равно будет делать открытые списки. Также у нас будет несколько этапов проверки – по документам, в правоохранительной системе и открытая проверка общественностью, то есть люди смогут свободно высказаться о кандидатах.

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      Программа партии

      – На съезде партии "Слуга народа" представят программу, которая по размерам будет соответствовать тому формату, который требует ЦИК – 7800 знаков.

      Основная идея программы – права и свободы людей. Должно быть меньше государства в жизни человека, а больше человека в жизни государства. На этом была построена и президентская кампания. Государство в смартфоне, народовластие – это будет достойным продолжением президентской кампании.

      – Нам надо подождать три дня, когда будет съезд партии (8 мая, – 24 канал). Потому что сейчас мы будем тыкать "пальцем в небо". У нас были выступления наших экспертов по налоговой системе и экономической ситуации. Мне кажется, что общим термином "либертарианство", которое имеет совершенно разные течения, мы не будем покрываться. Потому что это упрощает возможность людей говорить о каких-то вещах из "Википедии", а лучше говорить не об этом, а о конкретно нашей программе.

      Об отмене субсидий

      – Конечно. Мы сейчас без этого не можем обойтись. Как мы можем отказать людям, которые стоят на грани выживания? По налогам так же у нас есть достаточно сложная система. Об этом надо говорить отдельно, поэтому брать все под одну гребенку нельзя.

      Что такое субсидия? Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 канал
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