Які важливі питання обговорюватимуть на з'їзді партії "Слуга народу": заява представниці команди

Про скасування субсидій, парламентські вибори та з'їзд партії "Слуга народу" – у прямому ефірі 24 каналу розповіла представниця команди президента Ірина Венедиктова

З'їзд партії "Слуга народу"

– Дмитро Розумков та Олександр Корнієнко вже чітко висловлювалися, що експерти команди – це дійсно те ядро, на яке вони розраховують.

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– Я не думаю, що перший з’їзд був таємничим, адже уявіть, як ми працюємо. В нас зараз дуже швидко та плідно йде робота, яка фактично триває 24 години 7 днів на тиждень.

– Мені здається, що перший з’їзд був організаційним задля того, щоб з’явився новий легітимний голова, який поведе партію. Я розумію, що коли недостатньо якоїсь інформації, то вже починають додумувати, але тут жодним чином нічого такого немає.

Про парламентські вибори

– Партія "Слуга народу", не зважаючи на те, що в Україні відбуваються вибори за старою системою, все одно робитиме відкриті списки. Також в нас буде декілька етапів перевірки – за документами, правоохоронною системою і відкрита перевірка громадськістю, тобто люди зможуть вільно висловитися про кандидатів.

Програма партії

– На з’їзді партії "Слуга народу" представлять програму, яка за розмірами буде відповідати тому формату, який вимагає ЦВК – 7800 знаків.

Основна ідея програми – права та свободи людей. Має бути менше держави в житті людини, а більше людини в житті держави. На цьому була побудована й президентська кампанія. Держава в смартфоні, народовладдя – це буде гідним продовженням президентської кампанії.

– Нам треба почекати три дні, коли буде з'їзд партії (8 травня, – 24 канал). Адже зараз ми будемо тикати "пальцем в небо". В нас були виступи наших експертів щодо податкової системи та економічної ситуації. Мені здається, що загальним терміном "лібертаріанство", що має абсолютно різні течії, ми не будемо покриватися. Тому що це спрощує можливість людей говорити про якісь речі з "Вікіпедії", а краще говорити не про це, а про конкретну нашу програму.

Про скасування субсидій

– Звичайно. Ми зараз без цього не можемо обійтися. Як ми можемо відмовити людям, які стоять на краю виживання? Щодо податків так само в нас є достатньо складна система. Про це треба говорити окремо, тому брати все під одну гребінку не можна.

Що таке субсидія?Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.