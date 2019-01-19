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      Какие вызовы ожидают Украину в 2019 году: комментарий киберэксперта

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      Один большой риск – информационная война
      Один большой риск – информационная война / Фото из открытых источников

      В 2019 году Украина рискует столкнуться с той же угрозой со стороны России, которая уже портила жизнь западным странам в течение последних лет.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал член правления Ассоциации оборонной промышленности Эстонии и специалист в сфере кибербезопасности Яанус Тамм.

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      По его словам, ключевая опасность для развития Украины в 2019 году кроется в выборах и возможности России влиять на их ход.

      Один большой риск – информационная война, которую ведет ваша соседняя страна, и все то, что они уже сделали в Европе, все их боты и фейковые новости. Было исследование, которое показало, что от 25% до 40% людей просто не различают, какая новость фейковая, а какая – нет. Поэтому это – действительно уязвимая зона",
      – подчеркнул он.

      По его словам, в Эстонии весной тоже будут выборы и там будут те же проблемы – там также есть определенные партии, которые распространяют очень специфические месседжи, которые финансируются из соседней страны.

      "Это такой публичный секрет, о котором все знают, но никто не говорит. Но мы живем в демократической стране, это означает, что мы не можем прийти арестовывать людей просто потому, что они нам не нравятся. Мы должны соблюдать законы, и плохие парни этим пользуются. Думаю, нужно просто оставаться максимально сильными и умными, чтобы не попадать в их ловушки. И учиться отличать фейковые новости от настоящих", – сказал Тамм, отметив, что сейчас нужно гораздо больше внимания уделять борьбе с фейковыми новостями, то есть проверке фактажа.

      Больше читайте в полной версии интервью: Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Кибербезопасность Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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