Які виклики очікують на Україну у 2019 році: коментар кіберексперта

У 2019 році Україна ризикує стикнутись із тою самою загрозою з боку Росії, яка вже псувала життя західним країнам потягом останніх років.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловив член правління Асоціації оборонної промисловості Естонії та фахівець у сфері кібербезпеки Яанус Тамм.

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За його словами, ключова небезпека для розвитку України у 2019 році криється у виборах та можливості Росії впливати на їхній перебіг.

Один великий ризик – інформаційна війна, яку веде ваша сусідня країна, і все те, що вони уже зробили у Європі, всі їхні боти та фейкові новини. Було дослідження, яке показало, що від 25% до 40% людей просто не розрізняють, яка новина фейкова, а яка – ні. Тому це – дійсно вразлива зона",

– наголосив він.

За його словами, в Естонії навесні теж будуть вибори і там будуть ті самі проблеми – там також є певні партії, які поширюють дуже специфічні меседжі, які фінансуються з вашої сусідньої країни.

"Це такий публічний секрет, про який всі знають, але ніхто не говорить. Але ми живемо у демократичній країні, це означає, що ми не можемо прийти арештовувати людей просто тому, що вони нам не подобаються. Ми маємо дотримуватись законів, і погані хлопці цим користуються. Думаю, потрібно просто лишатись максимально сильними та розумними, аби не потрапляти у їхні пастки. І вчитись відрізняти фейкові новини від справжніх", – сказав Тамм, наголосивши, що зараз потрібно набагато більше уваги приділяти боротьбі із фейковими новинами те перевірці фактажу.

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