Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

Среди чиновников Кабмина самую маленькую зарплату за февраль получил экс-министр Дмитрий Дубилет. Ему насчитали почти 13 тысяч гривен. Тогда как вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров вообще не получил зарплату.

За февраль зарплату Федорову не начислили и не выплатили, сообщили в Кабмине на запрос журналистов 24 канала.

Важно Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

Это может быть связано с тем, что Федоров находился в больнице. СМИ сообщали, что Федоров попал в реанимацию, однако источник в министерстве никак не прокомментировал эти слухи.

К слову: 24 канал отправил запрос в Кабинет Министров Украины, чтобы узнать, почему вице-премьер-министр цифровой трансформации не получил зарплату за февраль. Мы добавим эту информацию, когда получим ответ.

Зарплаты министров за февраль

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук получил 35 тысяч 143 гривны.

получил 35 тысяч 143 гривны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - 35 тысяч 253 гривны.

- 35 тысяч 253 гривны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 14 тысяч 560 гривен.

– 14 тысяч 560 гривен. Экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – 12 тысяч 880 гривен.

Зарплаты министров за январь не слишком отличаются от февральских. Отметим, что в начале февраля 2020 года зарплату министров Кабмина решили привязать к размеру средней зарплаты в Украине. В декабре 2019 года она составила 12 тысяч 264 гривны в месяц.



Зарплаты министров за январь 2020 года / Инфографика 24 канала



Зарплаты министров за февраль 2020 года / Фото 24 канала



Зарплаты министров за февраль 2020 года / Фото 24 канала