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      Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

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      Среди чиновников Кабмина самую маленькую зарплату за февраль получил экс-министр Дмитрий Дубилет. Ему насчитали почти 13 тысяч гривен. Тогда как вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров вообще не получил зарплату.

      За февраль зарплату Федорову не начислили и не выплатили, сообщили в Кабмине на запрос журналистов 24 канала.

      Важно Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

      Это может быть связано с тем, что Федоров находился в больнице. СМИ сообщали, что Федоров попал в реанимацию, однако источник в министерстве никак не прокомментировал эти слухи.

      К слову: 24 канал отправил запрос в Кабинет Министров Украины, чтобы узнать, почему вице-премьер-министр цифровой трансформации не получил зарплату за февраль. Мы добавим эту информацию, когда получим ответ.

      Зарплаты министров за февраль

      • Экс-премьер-министр Алексей Гончарук получил 35 тысяч 143 гривны.
      • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - 35 тысяч 253 гривны.
      • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 14 тысяч 560 гривен.
      • Экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – 12 тысяч 880 гривен.

      Зарплаты министров за январь не слишком отличаются от февральских. Отметим, что в начале февраля 2020 года зарплату министров Кабмина решили привязать к размеру средней зарплаты в Украине. В декабре 2019 года она составила 12 тысяч 264 гривны в месяц.


      Зарплаты министров за январь 2020 года / Инфографика 24 канала


      Зарплаты министров за февраль 2020 года / Фото 24 канала


      Зарплаты министров за февраль 2020 года / Фото 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Дмитрий Кулеба – новости Дмитрий Дубилет – новости Денис Шмыгаль Алексей Гончарук– новости Инфографика Кабинет Министров Украины Зарплата Деньги Новости Украины Новости политики
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