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      Які зарплати міністри отримали за лютий і хто залишився без грошей

      -
      Кабінет Міністрів України / Кабінет Міністрів України

      Серед посадовців Кабміну найменшу зарплату за лютий отримав ексміністр Дмитро Дубілет. Йому нарахували майже 13 тисяч гривень. Тоді як віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров взагалі не отримав зарплату.

      За лютий зарплату Федорову не нарахували та не виплатили, повідомили у Кабміні на запит журналістів 24 каналу. 

      ​Важливо Які зарплати отримали міністри у січні: суми

      Це може бути пов'язано з тим, що Федоров перебував у лікарні. ЗМІ повідомляли, що Федоров потрапив до реанімації, однак джерело у міністерстві ніяк не прокоментувало ці чутки.

      До слова: 24 канал надіслав запит у Кабінет Міністрів України, аби дізнатися, чому віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації не отримав зарплату за лютий. Ми додамо цю інформацію, коли отримаємо відповідь. 

      Зарплати міністрів за лютий

      • Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук отримав 35 тисяч 143 гривні. 
      • Міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба – 35 тисяч 253 гривні.
      • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль – 14 тисяч 560 гривень.
      • Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет – 12 тисяч 880 гривень.

      Зарплати міністрів за січень не надто відрізняються від лютневих. Зазначимо, що на початку лютого 2020 року зарплату міністрів Кабміну вирішили прив'язати до розміру середньої зарплати в Україні. У грудні 2019 року вона склала 12 тисяч 264 гривень у місяць.


      Зарплати міністрів за січень 2020 року / Інфографіка 24 каналу


      Зарплати міністрів за лютий 2020 року / Фото 24 каналу


      Зарплати міністрів за лютий 2020 року / Фото 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Дмитро Кулеба – новини Дмитро Дубілет – новини Денис Шмигаль Олексій Гончарук – новини Інфографіка Кабінет Міністрів України Зарплата Гроші Новини України Новини політики
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