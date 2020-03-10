Які зарплати міністри отримали за лютий і хто залишився без грошей

Серед посадовців Кабміну найменшу зарплату за лютий отримав ексміністр Дмитро Дубілет. Йому нарахували майже 13 тисяч гривень. Тоді як віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров взагалі не отримав зарплату.

За лютий зарплату Федорову не нарахували та не виплатили, повідомили у Кабміні на запит журналістів 24 каналу.

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Це може бути пов'язано з тим, що Федоров перебував у лікарні. ЗМІ повідомляли, що Федоров потрапив до реанімації, однак джерело у міністерстві ніяк не прокоментувало ці чутки.

До слова: 24 канал надіслав запит у Кабінет Міністрів України, аби дізнатися, чому віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації не отримав зарплату за лютий. Ми додамо цю інформацію, коли отримаємо відповідь.

Зарплати міністрів за лютий

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук отримав 35 тисяч 143 гривні.

отримав 35 тисяч 143 гривні. Міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба – 35 тисяч 253 гривні.

– 35 тисяч 253 гривні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль – 14 тисяч 560 гривень.

– 14 тисяч 560 гривень. Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет – 12 тисяч 880 гривень.

Зарплати міністрів за січень не надто відрізняються від лютневих. Зазначимо, що на початку лютого 2020 року зарплату міністрів Кабміну вирішили прив'язати до розміру середньої зарплати в Україні. У грудні 2019 року вона склала 12 тисяч 264 гривень у місяць.



Зарплати міністрів за січень 2020 року / Інфографіка 24 каналу



Зарплати міністрів за лютий 2020 року / Фото 24 каналу



Зарплати міністрів за лютий 2020 року / Фото 24 каналу