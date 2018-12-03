Какие жестокие испытания пришлось пройти курсантам на учебе: впечатляющее видео

На этот раз курсанты отрабатывали спасения от вражеского авиационного наступления. Они должны были максимально быстро исчезнуть из открытой местности, переждать обстрел и лишь потом вступать в бой.

Для военных учений курсантов замаскировали, а затем они начали отрабатывать спасение от вражеского авиационного наступления. После этого солдаты провели неделю на стрельбище, а это одни из самых опасных занятий, ведь оружие ошибок не прощает.

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Впервые за время пребывания в военном центре курсантам доверили боевые патроны. Каждый из них сделает десятки выстрелов, но сначала все они должны в совершенстве изучить свое оружие и довести навыки до автоматизма.

Десантников обучали боевой стрельбе

Украинский десантник должен стрелять везде и из чего угодно: в поле, в городе, обороняясь и атакуя, днем и ночью.

Не разворачиваетесь спиной к врагу. Даже если у вас заклинило оружие, необходимо поднять движения, чтобы увидел командир, тогда уже он поможет решить проблему. Главные меры безопасности: внимательно прислушиваться и все делать по команде,

– сказал командир учебного взвода Богдан Красько.

Каждый год в конце весны в центре отмечают День части. Этот праздник едва ли не единственный шанс гражданским увидеть украинских десантников, а им продемонстрировать свои умения.

Отныне десять курсантов получат персональные задания. Теперь они что-то типа спецподразделения, которое будет выступать перед зрителями на праздновании. У них своя индивидуальная система тренировок, но выполнять ее нужно только в свободное от основного обучения время. Порой сил на восстановление не хватает, а требования каждый день все жестче и придирчивы.

Жесткие учения десантников

Чтобы научиться делать все трюки у них есть лишь две недели. Навыки, которые курсанты получают сейчас, пригодятся на поле боя.