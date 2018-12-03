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      Які жорстокі випробування довелося пройти курсантам на навчанні: вражаюче відео

      Рекрут.UA. Десант 173 Читать новость на русском

      Цього разу курсанти відпрацьовували рятування від ворожого авіаційного наступу. Вони повинні були максимально швидко зникнути з відкритої місцевості, перечекати обстріл і лише потім вступати в бій.

      Для військових навчань курсантів замаскували, а потім вони почали відпрацьовувати рятування від ворожого авіаційного наступу. Після цього солдати провели тиждень на стрільбищі, а це одні з найнебезпечніших занять, адже зброя помилок не пробачає.

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      Вперше за час перебування у військовому центрі курсантам довірили бойові набої. Кожен з них зробить десятки пострілів, але спочатку всі вони мають досконало вивчити свою зброю і довести навички до автоматизму.

      Десантників навчали бойовій стрільбі
      Десантників навчали бойовій стрільбі

      Український десантник повинен стріляти всюди і будь з чого: в полі, в місті, обороняючись і атакуючи, вдень і вночі.

      Не розвертаєтеся спиною до ворога. Навіть якщо у вас заклинило зброю, необхідно підняти руху, щоб побачив командир, тоді вже він допоможе вирішити проблему. Найголовніші заходи безпеки: уважно прислухатися та все робити по команді,
      – сказав командир навчального взводу Богдан Красько. 

      Кожного року наприкінці весни у центрі відзначають День частини. Це свято чи не єдиний шанс цивільним побачити українських десантників, а їм продемонструвати свої вміння.

      Відсьогодні десять курсантів отримають персональні завдання. Тепер вони щось типу спецпідрозділу, який виступатиме перед глядачами на святкуванні. У них своя індивідуальна система тренувань, але виконувати її потрібно лише у вільний від основного навчання час. Часом сил на відновлення не вистачає, а вимоги щодня все жорстокіші і прискіпливіші.

      Жорсткі навчання десантників
      Жорсткі навчання десантників

      Щоб навчитися робити всі трюки в них є лише два тижні. Навички, що курсанти отримують зараз, стануть у нагоді на полі бою.

      Теги: Новини України Рекрут.UA. Десант Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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