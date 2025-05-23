Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий аналитика по вопросам России в Институте изучения войны (ISW) Анжелики Эванс для "РБК-Украина".

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Какие направления будут приоритетными для россиян

За последние пять месяцев российские войска передислоцировали несколько подразделений из районов Великой Новоселки и Орехова в район Покровск – Константиновка. Это может свидетельствовать о подготовке к усилению группировки на этом направлении накануне возможной новой фазы активных боевых действий.

По словам Эванс, россияне продвигаются в направлении Покровска и уже более года создают условия для его окружения.

Летом 2025 года они могут снова активизировать эти усилия. Также недавно россияне совершили несколько атак в южной части Белгородской области, что может свидетельствовать о попытке расширить плацдарм в северной части Харьковской области,

– говорится в материале.

Стоит заметить, что на Харьковском направлении враг не имел существенных успехов в течение почти года. Несмотря на возможный рост активности, маловероятно, что именно это направление станет для россиян приоритетным в летний период.

Как отмечает Эванс, в ближайшие недели или месяцы российские войска могут попытаться прорваться в Днепропетровскую область. От их ближайших позиций вблизи Новопавловки и Большой Новоселки до административной границы области – около трех километров. Впрочем, несмотря на многомесячное присутствие на этом участке, продвинуться вперед оккупантам до сих пор не удалось.

Напомним, 21 мая россияне заявили, что их войска вышли на границы Днепропетровской области. Однако впоследствии эти заявления оккупантов опровергли в Днепропетровской ОВА и призвали не поддаваться на провокации.