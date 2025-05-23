Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала проанализировал бои на фронте. К слову, общие потери России уже превысили 978 тысяч бойцов.

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"Темп медленный, но россияне продвигаются. Это происходит на нескольких направлениях", – сказал он.

Какова ситуация на фронте

Генерал-лейтенант отметил, что россияне активизировались и Новопавловском направлении. Здесь прослеживается не только военная, но и политическая составляющая: Владимир Путин заявил о намерении захватить территории 4 украинских областей (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), которые Россия незаконно включила в свою конституцию. Хотя годами они пытаются это сделать – безрезультатно.

Интенсивные бои продолжаются на Сумщине. С границы враг занял четыре наших населенных пункта и пытается продвинуться еще до трех, с целью создания "буферной зоны", а возможно – и на дальнейшее наступление в сторону Сум. Это очень серьезная угроза, которую осознает украинское командование. Ведутся ожесточенные бои на тактическом уровне.

Активизировались боевые действия и на Харьковщине, в частности в районе Волчанска. В 2024 году боевые действия уже начинались там. Наступление на Волчанск и Липцы – это направление на Харьков. Наши силы долго сдерживали врага. Россияне намеревались двигаться из Волчанска в сторону Купянска, потому что это важный логистический узел. Однако значительных результатов им это не дало.

Хотя они и формируют плацдармы на правом берегу реки (Оскол – 24 Канал) для продвижения с севера на Купянск. Их план по наступлению из Волчанска на Купянск не реализуется уже год,

– отметил Игорь Романенко.

Наибольшее внимание они сейчас сосредоточили на Лиманском направлении. Часть сил из Купянского района уже перебросили туда, стремясь достичь успеха на этом отрезке фронта.

На юге также ситуация напряженная. Особенно вокруг Константиновки – это важный оборонительный хаб. Противник пытается продвигаться в сторону города с Часового Яра, Торецка и Покровска. Самые интенсивные бои – вокруг Покровска, особенно на северо-восточном направлении (Покровск – Мирноград). Враг вышел на дорогу, которая соединяет эти города с Константиновкой, и, к сожалению, перерезал логистику.

С одной стороны, противник продвигается к Константиновке, с другой – создает угрозу для Мирнограда и Покровска. Также генерал-лейтенант отметил обострение на юго-западном направлении – это Новопавловское направление от Курахово до села Константинополь. Там враг создает "клещи" в районе Багатира и Андреевки.

Андреевку уже захватили, бои продолжаются в Багатире. Их цель – захватить Константинополь и продвинуться ближе к Днепропетровской области,

– добавил он.

В районе Запорожья наблюдается тактическое продвижение противника на суше. Также продолжаются попытки захвата плацдармов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Наши силы сбивали их подразделения в реку, поэтому теперь враг пытается закрепиться на островах в дельте Днепра. Наши военные ведут бои, выбивая их оттуда.

Где продвинулись россияне: смотрите на карте