Об этом 2 ноября сообщили в Укрэнерго. Операторы распределительных сетей (облэнерго) получили объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
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"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – подчеркнули в Укрэнерго.
Украинцев призывают готовиться к отключению света / Инфографика 24 канала
Враг атакует энергосистему
Вечером 2 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог иранскими дронами-камикадзе. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. В нескольких районах города исчезли свет и вода.
"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", – сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.
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Отключение света в Украине: последние новости
- На Киевщине не удается соблюдать графики отключения света из-за повторных атак российских оккупантов. В ДТЭК "Киевские электросети" рассказали, что 2 ноября экстренно выключили свет жителям нескольких жилых массивов.
- Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев объяснил, почему не у всех жителей городов есть отключение света. По его словам, особенность рынка электроэнергии в том, что производство должно быть равно потреблению.
- Россия повредила примерно 35-45% энергетической инфраструктуры в Украине. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что пока не говорится о полном исключении энергосистемы.