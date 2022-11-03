Об этом 2 ноября сообщили в Укрэнерго. Операторы распределительных сетей (облэнерго) получили объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – подчеркнули в Укрэнерго.



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Враг атакует энергосистему

Вечером 2 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог иранскими дронами-камикадзе. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. В нескольких районах города исчезли свет и вода.

"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", – сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

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