Ведь даже на блокпостах, которые есть почти во всех общинах на оккупированных территориях, российские военные могут остановить, проверить документы, если не будет российского паспорта, то могут быть проблемы со страшными последствиями. Подробнее о произволе россиян на оккупированных территориях 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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Каких прав россияне лишили украинцев

Перечень ограничений для украинцев в оккупации широкий. В частности, есть ограничения по поступлению в учебные заведения, получения водительских прав, нельзя приобрести авто, зарегистрировать бизнес, устроиться на работу и тому подобное.

Люди на оккупированных Россией территориях не могут даже получить медицинскую помощь, если у них нет российского паспорта. Тем более с украинским паспортом вообще можно попасть в плен.

Россияне делали все это и до 1 января, а теперь "легализовали" свои действия. Это на самом деле очень страшная история,

– сказала журналистка из Херсона.

Кроме того, с нового года льготная категория граждан ВОТ Украины, которая получала медикаменты, больше этого сделать не сможет. Прежде всего это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики. Без российского паспорта препараты придется покупать.

Когда оккупанты усиливают обыски на Херсонщине

На левобережье Херсонщины российские оккупанты периодически проводят различные фильтрационные мероприятия. Обычно после ротации вражеских войск происходят обыски, усиливают фильтрационные мероприятия, а также перед праздниками как российскими, так и украинскими.

Приходят относительно новые военные. Им надо освоиться на территории. Я не знаю, может им не передают данные, или почему так происходит. Но когда происходят ротации, то усиливаются конечно все эти фильтрационные мероприятия, обыски,

– отметила Вирлич.

Российская пропаганда плотно "обрабатывает" детей и взрослое население, в частности с целью мобилизации. Оккупанты призывают мужчин подписывать контракт или мобилизоваться в ряды российской армии.

В общем оккупанты боятся мобилизовать людей с проукраинскими взглядами. Для российского войска такие люди представляют угрозу, поэтому россияне обрабатывают их пропагандой и фильтрационными мероприятиями, чтобы человек имел ненависть к Украине и шел в российское войско с более сознательными пророссийскими взглядами.

К слову, Россия на оккупированных территориях Херсонщины пытается зомбировать молодежь через милитаристские организации, такие как "Юнармия".