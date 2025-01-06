Адже навіть на блокпостах, які є майже в усіх громадах на окупованих територіях, російські військові можуть зупинити, перевірити документи, якщо не буде російського паспорта, то можуть бути проблеми зі страшними наслідками. Детальніше про свавілля росіян на окупованих територіях 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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Яких прав росіяни позбавили українців

Перелік обмежень для українців в окупації широкий. Зокрема, є обмеження щодо вступу в навчальні заклади, отримання водійських прав, не можна придбати авто, зареєструвати бізнес, влаштуватись на роботу тощо.

Люди на окупованих Росією територіях не можуть навіть отримати медичну допомогу, якщо у них немає російського паспорта. Поготів з українським паспортом взагалі можна потрапити в полон.

Росіяни робили все це й до 1 січня, а тепер "легалізували" свої дії. Це насправді дуже страшна історія,

– мовила журналістка з Херсона.

Крім того, з нового року пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати.

Коли окупанти посилюють обшуки на Херсонщині

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти періодично проводять різні фільтраційні заходи. Зазвичай після ротації ворожих військ відбуваються обшуки, посилюють фільтраційні заходи, а також перед святами як російськими, так й українськими.

Приходять відносно нові військові. Їм треба освоїтись на території. Я не знаю, може їм не передають дані, чи чому так відбувається. Але коли відбуваються ротації, то посилюються звісно всі ці фільтраційні заходи, обшуки,

– зазначила Вірлич.

Російська пропаганда щільно "обробляє" дітей та доросле населення, зокрема з метою мобілізації. Окупанти закликають чоловіків підписувати контракт або мобілізуватись до лав російської армії.

Загалом окупанти бояться мобілізувати людей з проукраїнськими поглядами. Для російського війська такі люди становлять загрозу, тому росіяни обробляють їх пропагандою та фільтраційними заходами, щоб людина мала ненависть до України та йшла в російське військо з більш свідомими проросійськими поглядами.

До слова, Росія на окупованих територіях Херсонщини намагається зомбувати молодь через мілітаристські організації, такі як "Юнармія".