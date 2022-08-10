Политолог Михаил Бесараб предположил, каким будет распад россии и что этому будет способствовать. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, часто звучат вопросы, якобы россия такая большая, как она может быстро развалиться.

Однако здесь следует посмотреть на пример Советского Союза.

За несколько лет до распада Союза, за 10 так точно, никто не мог себе представить, что такая большая машинерия, у которой вроде бы все запланировано, а роли распределены, буквально за считанные месяцы и годы развалится,

– объяснил политолог.

И подчеркнул, что это все-таки произошло. И то же самое произойдет с россией – очень быстро и неожиданно.

Что будет способствовать распаду россии

"В этот момент подключатся все факторы, которые уже разъедают россию изнутри", – добавил Бессараб.

Речь идет о таких:

вопросы угнетения коренных народов и умышленного его уничтожения;

социально-экономическая диспропорция между метрополией и провинцией и много других проблем.

россия распадется еще при жизни этого поколения

Скорее всего, россия развалится еще при жизни этого поколения. При этом после победы Украины в войне и распада россии ее остатки нужно будет немедленно разоружить, прежде всего изъяв у нее все ядерное оружие.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что путина рано или поздно уберут, после чего в россии начнется парад суверенитетов – страна развалится на составные части, потому что это нежизнеспособное искусственное образование.

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