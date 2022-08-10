Політолог Михайло Бесараб припустив, яким буде розпад росії і що цьому приятиме. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, часто лунають питання, мовляв, росія така велика, як вона може швидко розвалитися.

Однак тут треба подивитися на приклад Радянського Союзу.

За кілька років до розпаду Союзу, за 10 так точно, ніхто не міг собі уявити, що така велика машинерія, у якій нібито все заплановано, а ролі розподілені, буквально за лічені місяці та роки розвалиться,

– пояснив політолог.

І наголосив, що це таки відбулося. І те саме точно станеться з росією – дуже швидко та несподівано.

Що приятиме розпаду росії

"У цей момент підключаться усі чинники, які вже роз'їдають росію зсередини", – додав Бесараб.

Мовиться про такі:

питання пригноблення корінних народів та навмисного його знищення;

соціально-економічна диспропорція між метрополією і провінцією і багато інших проблем.

росія розпадеться ще за життя цього покоління

Швидше за все, росія розвалиться ще за життя цього покоління. При цьому після перемоги України у війні та розпаду росії її залишки потрібно буде негайно роззброїти, перш за все вилучивши у неї всю ядерну зброю.

Про це розповідав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що путіна рано чи пізно приберуть, після чого в росії почнеться парад суверенітетів – країна розвалиться на складові частини, тому що це нежиттєздатне штучне утворення.

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