Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Президент России утратил авторитет как среди военного руководства, так и среди бизнес-элит.

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"Он стал токсичным, а его пребывание у власти несет для них личную угрозу. Чем дольше будет продолжаться этот период так называемого "безвластия" в России, до прихода нового сильного лидера, тем лучше для Украины", – считает военный эксперт.

Кто будет решать судьбу президента

Переворот в Москве неизбежен, однако он не будет военным. Смена президента произойдет под давлением двух основных групп влияния: силовиков и олигархата.

Это совокупный "патрушев" и совокупный "абрамович", то есть ФСБ, силовики и олигархи. Вместе они сменят Путина на более лояльного лидера, способного разрешить ситуацию, в которой оказалась Россия,

– подчеркнул Гетьман.

Он обратил внимание, что это не будет переворот патриотически настроенных офицеров, желающих лучшего будущего для своего государства и готовых играть по правилам цивилизованного мира.

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